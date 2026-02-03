Υποχώρησε στο 30,7% ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Ιανουάριο

Πτώση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, αν και σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, λόγω των εποχιακών αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και άλλων αγαθών.

Επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στην Τουρκία για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιανουάριο, αν και σε σημαντικά μικρότερο βαθμό από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές, λόγω των εποχιακών αυξήσεων των τιμών των τροφίμων και άλλων αγαθών.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 30,7% τον Ιανουάριο, από 30,9% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας TurkStat. Η διάμεση εκτίμηση 22 αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπε πτώση σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 4,8%, από μόλις 0,9% τον Δεκέμβριο. Η αντίστοιχη διάμεση πρόβλεψη αναλυτών σε ξεχωριστή έρευνα του Bloomberg ήταν 4,3%.

Η λίρα δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 43,49 ανά δολάριο ΗΠΑ το πρωί της Τρίτης στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Οι μετοχές των τουρκικών τραπεζών και τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών για προσεκτικές μειώσεις των επιτοκίων στο μέλλον. Ο δείκτης Borsa Istanbul Banks Index σημείωσε πτώση έως και 2%. Η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 29,56%.

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα αυξήσεων τιμών και φόρων σε αγαθά όπως τα καύσιμα, ο καπνός και το αλκοόλ, καθώς και την αύξηση 27% στον κατώτατο μισθό που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του έτους.

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων που συνέβαλαν στην μηνιαία άνοδο ήταν η αύξηση 6,6% στις τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών, καθώς και η αύξηση 5,3% στα έξοδα μεταφοράς.

Τον προηγούμενο μήνα, η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια, περιορίζοντας το βασικό κόστος δανεισμού κατά 100 μονάδες βάσης, στο 37%. Οικονομολόγοι χαρακτήρισαν την κίνηση προληπτική, ενόψει των αυξημένων πιέσεων στις τιμές τον Ιανουάριο.

Μετά την απόφαση, η τράπεζα ανέφερε ότι οι πρόδρομοι δείκτες έδειχναν πως «ο πληθωρισμός καταναλωτή έχει ενισχυθεί τον Ιανουάριο, με αιχμή τις τιμές των τροφίμων», ιδίως στα λαχανικά και το κόκκινο κρέας. Παράλληλα, οι μεταβολές στο κόστος εργασίας και οι αναθεωρήσεις σε διοικητικά καθοριζόμενες τιμές και εφάπαξ φόρους συνέβαλαν στη διαμόρφωση του πληθωριστικού τοπίου.