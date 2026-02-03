Ειδήσεις | Διεθνή

Υπόθεση Έπστιν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον συμφώνησαν να προσέλθουν και να καταθέσουν ενώπιον επιτροπής έρευνας του αμερικανικού κοινοβουλίου όσον αφορά την υπόθεση Έπστιν.

«Διαπραγματεύτηκαν με καλή πίστη, δεν το κάνατε. Σας είπαν ενόρκως τι γνωρίζουν, δεν σας ενδιαφέρει», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος, ο Άνχελ Ουρένια, απαντώντας σε μήνυμα των ρεπουμπλικάνων της επιτροπής που απαίτησε το ζευγάρι να προσέλθει να καταθέσει όσον αφορά τις σχέσεις που είχε ο Μπιλ Κλίντον στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπστιν, πλούσιο χρηματομεσίτη αλλά ταυτόχρονα δημιουργό εγκληματικού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών και ανηλίκων κοριτσιών.

«Ο πρώην πρόεδρος και η πρώην υπουργός Εξωτερικών θα είναι εκεί. Ανυπομονούν να δημιουργήσουν (σ.σ. νομικό) προηγούμενο που θα έχει εφαρμογή στους πάντες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κ. Κλίντον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τζέφρι Έπστιν (Jeffrey Epstein)
Δίκη
