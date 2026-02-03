Επιστημονική συνεργασία ΔΥΠΑ - ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες προκλήσεις της απασχόλησης

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν χθες, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής Εμμανουήλ Σπυριδάκης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, την παραγωγή τεκμηριωμένης επιστημονικής πληροφορίας και την ενίσχυση πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων:

τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και της ΔΥΠΑ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών μεταβολών

τη συνεργασία σε ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και υλοποίησης προγραμμάτων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

τη συνδιοργάνωση επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων, όπως συνέδρια και ημερίδες

την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων και τη διεκδίκηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και θα έχει διάρκεια πέντε ετών, με δυνατότητα παράτασης, συμβάλλοντας στη συστηματική και μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο φορέων.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνιολογίας ενισχύει τον επιστημονικό και τεκμηριωμένο χαρακτήρα των δράσεων της ΔΥΠΑ στον τομέα της απασχόλησης. Η σύνδεση της έρευνας με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών και εργασιακών προκλήσεων. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΥΠΑ επενδύει στη γνώση και στη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, με στόχο πιο αποτελεσματικές λύσεις για την απασχόληση και την εκπαίδευση».

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου ως θεσμού παραγωγής γνώσης με άμεση κοινωνική αναφορά. Μέσα από τη συνεργασία αυτή ενισχύεται η σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης με κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής, όπως η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή και η αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων. Το Πανεπιστήμιο ανταποκρίνεται έμπρακτα στην ευθύνη του να συμβάλλει στον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών με κοινωνικό αποτύπωμα, προς όφελος της κοινωνίας και της χώρας».