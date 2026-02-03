FT: Σχέδιο εκεχειρίας από Ουκρανία, ΕΕ και ΗΠΑ - Τι περιλαμβάνει

Το σχέδιο προβλέπει κλιμακωτή αντίδραση από την Ουκρανία, ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ σε περίπτωση παραβίασης εκεχειρίας από τη Ρωσία.

Σε συμφωνία με τους Δυτικούς εταίρους της ότι τυχόν συνεχείς ρωσικές παραβιάσεις μιας μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα πυροδοτήσουν μια συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κατέληξε η Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times την Τρίτη.

Το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και θα περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη απάντηση σε τυχόν παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με την πρόταση, οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα προκαλέσει απάντηση εντός 24 ωρών, ξεκινώντας με μια διπλωματική προειδοποίηση και, εάν χρειαστεί, δράση από τον ουκρανικό στρατό.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, θα προχωρήσει η δεύτερη φάση της παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τον «Συνασπισμό των Προθύμων», ο οποίος περιλαμβάνει πολλά κράτη - μέλη της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Τουρκία.

Σε περίπτωση εκτεταμένης επίθεσης, μια συντονισμένη απάντηση από μια δύναμη που υποστηρίζεται από τη Δύση, στην οποία θα περιλαμβάνεται και ο αμερικανικός στρατός, θα ενεργοποιηθεί 72 ώρες μετά την αρχική ρωσική παραβίαση.

Απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον θα συναντηθούν στο Άμπου Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, όπως υπενθυμίζουν οι FT.