Πληθωρισμός στη Γαλλία: Αιφνίδια αποκλιμάκωση σε χαμηλό πενταετίας - Στο 0,4% τον Ιανουάριο

Απροσδόκητη υποχώρηση σε χαμηλό πενταετίας σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία, παραμένοντας σαφώς κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 0,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο μετά την άνοδο 0,7% του Δεκεμβρίου. Πέραν της ενέργειας, ο γαλλικός πληθωρισμός πιέστηκε τον Ιανουάριο από τα βιομηχανικά προϊόντα – κυρίως την ένδυση και τα υποδήματα – λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας των χειμερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο γαλλικός πληθωρισμός αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης και δύσκολα θα προκαλέσει ανησυχία στους αξιωματούχους της ΕΚΤ που συνεδριάζουν στη Φρανκφούρτη για τον καθορισμό των επιτοκίων. Αντίθετα, ο πληθωρισμός σε άλλα κράτη - μέλη βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον στόχο της ΕΚΤ: στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ στην Ισπανία έφτασε το 2,4%. Με τον πληθωρισμό στο σύνολο της ζώνης του ευρώ κοντά στο 2%, εκτιμάται ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης έρχονται λίγες ώρες μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 από το νομοθετικό σώμα της Γαλλίας, η οποία έβαλε τέλος στο πολύμηνο θρίλερ για την κυβέρνηση Λεκορνί που ξεπέρασε έναν ακόμη, τελευταίο, σκόπελο τη Δευτέρα με δύο προτάσεις μομφής που είχαν κατατεθεί εναντίον της, η μία από την Ακροδεξιά και η άλλη από δυνάμεις της Αριστεράς, με εξαίρεση το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Αμφότερες οι προτάσεις αναμενόταν πως θα αποτύχουν, καθώς ο πρωθυπουργός είχε εξασφαλίσει τη στήριξη των Σοσιαλιστών, κάνοντας παραχωρήσεις σε ζητήματα δημοσίων δαπανών και φορολογίας. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, έχει προειδοποιήσει ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές στην Ευρώπη είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντικοί με τους ανοδικούς. Η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσθετος παράγοντας πίεσης στον πληθωρισμό.