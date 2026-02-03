Στα €1.516 ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 2025 - 1 στους 4 παίρνει 1.000 με 1.200

Το ηλικιακό γκρουπ με τη μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά εργασίας είναι εκείνο των 65+. Αντίθετα η πιο δυναμική ομάδα των 30-44 ετών σημείωσε μείωση κατά 10.440 άτομα.

Στα 1.516 ευρώ (μεικτά) σκαρφάλωσε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2025, αυξημένος κατά 4,56% σε σύγκριση με το 2024 (από 1.478 ευρώ).

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του ΠΣ «Εργάνη», ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1.342 ευρώ το 2024, ενώ συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού διαμορφώθηκε στο 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, εμφανίζοντας συνολική αύξηση κατά 75%.

Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.

Λιγότεροι οι 30ρηδες, περισσότεροι οι 65ρηδες στην αγορά

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», στο πλαίσιο της ετήσιας κατάθεσης των καταστάσεων προσωπικού του συνόλου των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, κατά το έτος 2025, προκύπτει ότι, οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 2.460.720.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2.591.842, καθώς 131.122 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

Από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτυπώνεται στις μηνιαίες ροές απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Εφέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξης του 69%, έκτοτε σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ως εκ τούτου, σήμερα, εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019. Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες-48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019. Συγκεκριμένα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Το ηλικιακό γκρουπ με την μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά εργασίας -μέσα σε ένα έτος- είναι εκείνο των 65+, των εργαζόμενων συνταξιούχων δηλαδή, που επιστρέφει στην εργασία μετά τη σύνταξη για οικονομικούς αλλά και ψυχολογικούς λόγους. Αντίθετα η πιο δυναμική ομάδα των 30-44 ετών σημείωσε μείωση κατά 10.440 άτομα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.



Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργαζομένων είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (12,35%), ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης (9,43%) και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (9,12%).

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση επιχειρήσεων είναι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (15,78%), ο κλάδος των δραστηριοτήτων υπηρεσιών εστίασης (11,43%) και ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου (8,73%).

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2025 ανέρχονται σε 304.568, ενώ με τα παραρτήματά τους, σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους, ανέρχονται σε 355.509.