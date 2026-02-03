ΧΑ: Συνεχίζει σε... ανηφόρα ο Γενικός Δείκτης, νέα υπεραπόδοση στις τράπεζες

Ευθυγραμμισμένη με το κλίμα των μεγάλων διεθνών αγορών, η Λεωφόρος Αθηνών συνεχίζει σε θετικό έδαφος και σε νέα πολυετή υψηλά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ευθυγραμμισμένη με το κλίμα των μεγάλων διεθνών αγορών, η Λεωφόρος Αθηνών συνεχίζει την Τρίτη σε θετικό έδαφος και σε νέα πολυετή υψηλά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Ενδεικτικά, στο πρώτο ημίωρο της συνεδρίασης μόλις 5 μετοχές στη σύνθεση του FTSE Large Cap και μόλις 3 στον FTSE Mid Cap εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο, ενώ στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται στο 2,6:1.

Τόσο η διάχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, όσο και η ανθεκτικότητα που έδειξε χθες η αγορά απορροφώντας την προσφορά, προδιαθέτουν για διατήρηση της θετικής εικόνας στο ταμπλό, σε συνδυασμό ασφαλώς με τις εξελίξεις και εκτός συνόρων.

Αυτό, εν αναμονή βεβαίως της έναρξης ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από τις ελληνικές εισηγμένες, από την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και της απόφασης για την αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στις 10 Φεβρουαρίου.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ βρίσκεται στις 2.370,75 μονάδες με κέρδη 1,00%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Εκ νέου υπεραπόδοση για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύεται 1,71% στις 2.821,60 μονάδες με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 54,47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,02 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχωρίζει η ElvalHalcor με άνοδο 2,70% και οι Alpha Bank και ΕΤΕ ενισχυμένες 2,21% και 2,09% αντίστοιχα. Με κέρδη που υπερβαίνουν το 1,5% ακολουθούν οι Helleniq Energy, Viohalco και Eurobank, ενώ ενισχυμένες πάνω από 1% διαπραγματεύονται οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς, Jumbo, Τρ. Κύπρου, Optima και Motor Oil.

Σε αρνητικό έδαφος, με ήπιες απώλειες διαπραγματεύονται οι τίτλοι των Aktor (-0,55%), ΟΤΕ (-0,25%) και ΕΥΔΑΠ (-0,14%).