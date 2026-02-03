Τα ευρωπαϊκά καζίνο μπαίνουν σε αυστηρότερο καθεστώς ελέγχων

Τι αλλάζει με το όριο των 10.000 ευρώ στα μετρητά και τον νέο κανονισμό AML.

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των καζίνο σε ολόκληρη την Ευρώπη φέρνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624, που εγκρίθηκε το 2024 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούλιο του 2027, θεσπίζει ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για πληρωμές σε μετρητά σε εμπορικές συναλλαγές, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία των επίγειων καζίνο.

Ήδη από το 2026, οι επιχειρήσεις του κλάδου καλούνται να προσαρμόσουν εσωτερικές διαδικασίες, συστήματα ελέγχου και πολιτικές συμμόρφωσης, ώστε να είναι έτοιμες για το νέο καθεστώς.

Το όριο των 10.000 ευρώ και οι έλεγχοι από τα 3.000 ευρώ

Σύμφωνα με τον κανονισμό, απαγορεύονται πληρωμές σε μετρητά ίσες ή άνω των 10.000 ευρώ, είτε πρόκειται για μία συναλλαγή είτε για περισσότερες συνδεδεμένες μεταξύ τους. Παράλληλα, για συναλλαγές από 3.000 ευρώ και άνω, ενεργοποιούνται αυξημένες υποχρεώσεις ελέγχου και ταυτοποίησης, με στόχο την ιχνηλασιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων.

Τα κράτη-μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν χαμηλότερα εθνικά όρια, εφόσον το επιβάλλει το εγχώριο ρίσκο νομιμοποίησης εσόδων ή η δομή της αγοράς.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τα καζίνο

Τα καζίνο εντάσσονται ρητά στις λεγόμενες «υπόχρεες οντότητες» του πλαισίου AML/CFT. Αυτό σημαίνει

ότι θα πρέπει να:

- ενισχύσουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών (KYC),

- καταγράφουν και παρακολουθούν συστηματικά συναλλαγές μετρητών,

- τεκμηριώνουν την προέλευση κεφαλαίων για μάρκες, καταθέσεις και αναλήψεις,

- εφαρμόζουν πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

Η προσαρμογή αυτή θεωρείται απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις και πρόστιμα μετά την έναρξη της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού.

Ο ρόλος της EGBA

Η EGBA (European Gaming and Betting Association) είναι ο ευρωπαϊκός φορέας που εκπροσωπεί μεγάλες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση έχει χαιρετίσει τον νέο κανονισμό, επισημαίνοντας ότι η εναρμόνιση των κανόνων μειώνει τα ρυθμιστικά κενά μεταξύ χωρών και ενισχύει τη διαφάνεια στον κλάδο.

Σύμφωνα με την EGBA, η περίοδος 2025–2026 αποτελεί κρίσιμο στάδιο προσαρμογής, με αναθεώρηση κωδίκων δεοντολογίας και κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης, πριν από το 2027.

Η νέα ευρωπαϊκή αρχή ελέγχου και τα πρόστιμα

Κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο αποκτά η AMLA (Anti-Money Laundering Authority), η οποία θα έχει αρμοδιότητα συντονισμού, ελέγχου και –σε ορισμένες περιπτώσεις– επιβολής κυρώσεων. Η AMLA θα συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, διασφαλίζοντας ενιαία εφαρμογή των κανόνων και αποτρέποντας πρακτικές «ρυθμιστικού arbitrage», όπου στο παρελθόν ορισμένες αγορές λειτουργούσαν με πιο χαλαρό πλαίσιο.

Ένα μεταβατικό διάστημα προσαρμογής

Το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ως έτος επιχειρησιακής προσαρμογής για τα ευρωπαϊκά καζίνο. Όσοι πάροχοι κινηθούν έγκαιρα προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης, εκτιμάται ότι θα περιορίσουν τον κανονιστικό κίνδυνο και θα ενισχύσουν τη θέση τους σε μια αγορά που γίνεται σταδιακά πιο απαιτητική και διαφανής.