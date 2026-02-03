Nintendo: Στα 5,2 δισ. δολάρια τα έσοδα το γ' τρίμηνο - Διατηρεί το forecast για Switch 2

Ετήσια αύξηση 86% στα έσοδα και 24% στα τα κέρδη παρουσίασε Nintendo στο γ' τρίμηνο, όμως οι αποδόσεις απογοήτευσαν τους επενδυτές.

Ετήσια αύξηση 86% στα έσοδα και 24% στα κέρδη παρουσίασε Nintendo στο γ' τρίμηνο, με τη μετοχή της να ενισχύεται 1,83%. Όμως, οι επιδόσεις της απογοήτευσαν μερικώς τους επενδυτές. Πάντως, ο ιαπωνικός κολοσσός βιντεοπαιχνιδιών διατήρησε το forecast πωλήσεων του Switch 2 για ολόκληρο το έτος την Τρίτη, καθησυχάζοντας ορισμένους φόβους ότι η κονσόλα - ναυαρχίδα έχανε την ορμή της.

Η εταιρεία διατήρησε την πρόβλεψη του Νοεμβρίου για πωλήσεις 19 εκατ. κονσόλων Switch 2 στο οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026. Η Nintendo έχει μέχρι στιγμής πουλήσει 17,37 εκατ. κονσόλες του Switch 2 με 7 εκατ. μόνο στο τρίμηνο του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, τα έσοδά της διαμορφώθηκαν σε 806,32 δισ. ιαπωνικά γεν (5,2 δισ. δολάρια) έναντι πρόβλεψης για 847,73 δισ. γεν ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 159,93 δισ. γεν πάνω από την πρόβλεψη για 147,3 δισ. γεν.

Η τιμή της μετοχής της Nintendo βρίσκεται υπό πίεση τους τελευταίους μήνες. Μετά την κυκλοφορία του Switch 2 τον Ιούνιο, ο τίτλος του γίγαντα των παιχνιδιών έφτασαν σε ιστορικό υψηλό πάνω από 14.000 γεν τον Αύγουστο, ωστόσο έκτοτε έχει υποχωρήσει πάνω από 30%. Υπήρξε κάποια ανησυχία πριν από την κρίσιμη περίοδο των εορτών ότι οι πωλήσεις του Switch 2 αντιμετώπιζαν δυσκολίες.

Ωστόσο, το "Mario Kart World" κατέγραψε περίπου 14 εκατ. πωλήσεις και το "Donkey Kong Bananza" πούλησε 4,25 εκατ. από την κυκλοφορία του Switch 2. Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της Nintendo μέχρι στιγμής για την κονσόλα. Οι επενδυτές αναμένουν αρκετές πιθανές αντιξοότητες για τη Nintendo, συμπεριλαμβανομένης της άνευ προηγουμένου αύξηση στις τιμές για τις κάρτες μνήμης, ένα βασικό στοιχείο στις κονσόλες της.

Ένα άλλο είναι ερωτηματικό εάν η εταιρεία διαθέτει μια αρκετά ισχυρή σειρά παιχνιδιών για να υποστηρίξει το Switch 2 ενώ «αγκάθι» εξακολουθούν να αποτελούν οι δασμοί Τραμπ. Για το Switch 2, η Nintendo σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το "Mario Tennis Fever" τον Φεβρουάριο και το "Pokémon Pokopia" τον Μάρτιο - δύο games από τα πιο δημοφιλή franchise της.