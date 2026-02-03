Στην Ουάσιγκτον ο Δένδιας: Επί τάπητος η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εστίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

Συνάντηση Ν. Δένδια- Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου στην Ουάσινγκτον

Συνάντηση με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ θα πραγματοποιήσει σήμερα το μεσημέρι (13.45 τοπική ώρα) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών. Η συνάντηση θα γίνει στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια και του υφυπουργoύ Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα Αμυντικής Πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, όπου αναμένεται να συζητηθούν λεπτομερώς θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία.