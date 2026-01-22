Tax & Labour | Εργασιακά

Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζομένους με παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δώρο Χριστουγέννων σε 2.313 εργαζομένους με παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας
Υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους

Έπειτα από παρέμβαση της Επιθεώρησης Εργασίας πάνω από 2.300 εργαζόμενοι (για την ακρίβεια 2.313) πήραν Δώρο Χριστουγέννων το 2025, λαμβάνοντας συνολικά 1.223.272 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, υποβλήθηκαν 943 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν στη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους.

Έπειτα από τη μεσολάβηση της Επιθεώρησης Εργασίας, 420 επιχειρήσεις επέδειξαν συμμόρφωση. Διευθετήθηκαν 423 εργατικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και καταβλήθηκαν σε 2.313 εργαζόμενους τα οφειλόμενα ποσά (1.223.272 ευρώ).

Σε 47 περιπτώσεις μη καταβολής, υποβλήθηκε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία και στα Αστυνομικά Τμήματα για την κίνηση της διαδικασίας του αυτοφώρου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ουραγός στην απασχόληση πανευρωπαϊκά η Ελλάδα - Πίσω ακόμη και από χώρες των Βαλκανίων

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Διεθνές φαινόμενο η ερήμωση της περιφέρειας - Τι κάνουν Ιταλία, Νέα Ζηλανδία και... Αντικύθηρα!

tags:
Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας
Εργαζόμενοι
Δώρο Χριστουγέννων
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider