Αυτόματη επικαιροποίηση των ΚΑΔ για 1,9 εκατ. ΑΦΜ

Στην αυτόματη επικαιροποίηση και αντιστοίχιση των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) προχωρά η ΑΑΔΕ για 1,9 εκατ. ΑΦΜ με ενεργές δραστηριότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εναρμόνιση με τα νέα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα, από 1/3/2026. Η μετάβαση στους νέους κωδικούς δεν απαιτεί καταρχήν καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κεντρικά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης και ειδικότερα:

NACE Αναθ. 2.1: Η νέα έκδοση της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, αντικαθιστώντας την NACE Αναθ. 2.

CPA Αναθ. 2.2: Η αναθεώρηση της Ταξινόμησης Προϊόντων ανά Δραστηριότητα (CPA), σύμφωνα με τον νέο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τροποποιεί τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 451/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).

Οι δημοσιευμένοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, η Α.1003/2026 απόφαση της νέας ονοματολογίας ΚΑΔ, η Α.1004/2026 απόφαση για την διαδικασία αντιστοίχισης παλαιών με νέων ΚΑΔ και λοιπό υποστηρικτικό υλικό είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Η αυτοματοποιημένη αντιστοίχιση αφορά 1,9 εκατομμύρια ΑΦΜ, και θα γίνει με βάση τους εξής κανόνες:

Ένα προς ένα (one-to-one): Για 1,7 εκατ. ΑΦΜ θα γίνει απευθείας αντιστοίχιση σε έναν νέο κύριο ΚΑΔ

Ένα προς περισσότερα (one-to-many): Για 200 χιλ. ΑΦΜ με κύριες δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε περισσότερους από έναν νέο ΚΑΔ η ΑΑΔΕ θα ορίσει αυτόματα μία κύρια και τις υπόλοιπες ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

Βασικές Ημερομηνίες και Διαδικασίες

Η διαδικασία της μετάβασης στις νέες ταξινομήσεις διαρθρώνεται ως εξής:

Αυτόματη Μετάβαση (1/3/2026): Η αντιστοίχιση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους νέους κωδικούς θα γίνει κεντρικά από την ΑΑΔΕ το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2026.

Επισκόπηση & Τροποποιήσεις (έως 01/06/2026): Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε επισκόπηση των νέων ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) και να προβούν σε επικαιροποίηση των στοιχείων δραστηριότητάς τους ακολουθώντας τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού. Κατά την χρονική περίοδο διενέργειας της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης (πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου 2026) δεν θα δύναται να πραγματοποιηθούν ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.