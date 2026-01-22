Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Ποια χρηματικά ποσά στις δηλώσεις δεν φορολογούνται

Στη λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, που καλύπτουν από έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα, έως ενισχύσεις προς εργαζόμενους γονείς.

Με το ρολόι να μετρά ανάποδα για το άνοιγμα της αυλαίας των φορολογικών δηλώσεων, χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν ότι στη δήλωσή τους εμφανίζονται χρηματικά ποσά που απέκτησαν το 2025, χωρίς ωστόσο να φορολογούνται.

Πρόκειται για παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα που, βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, που καλύπτουν από έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ασφαλιστικές εισφορές και ασφάλιστρα, έως οικονομικές ενισχύσεις προς εργαζόμενους γονείς και νέες οικογένειες.

Με βάση το νόμο δεν θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς απαλλάσσονται από το φόρο οι ακόλουθες παροχές, αποζημιώσεις και επιδόματα: