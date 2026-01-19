Αυτόματες φορολογικές δηλώσεις: Τα «κλειδιά» και οι παγίδες - Τι πρέπει να προσέξετε

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα των φορολογικών δηλώσεων. Τι ισχύει για τεκμήρια και αποδείξεις. Πώς θα υποβληθούν οι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες δηλώσεις.

Αυξημένος αναμένεται να είναι φέτος ο αριθμός των φορολογούμενων που θα βρουν έτοιμη για υποβολή τη φορολογική τους δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Πάνω από 1,5 εκατ. φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή και αφορούν κυρίως φορολογούμενους με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026, οι φορολογούμενοι με προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη δήλωση θα πρέπει να την ελέγξουν.

Σε περίπτωση που δεν θα εντοπίσουν λάθη ή παραλείψεις, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πατήσουν το κουμπί της υποβολής. Εάν δεν το κάνουν εγκαίρως θα το κάνει για αυτούς η ΑΑΔΕ, η οποία αμέσως μετά το Πάσχα θα υποβάλλει αυτόματα τις προκάτ φορολογικές δηλώσεις.

Τα σημεία που απαιτούν έλεγχο

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση λαθών, κενών ή παραλείψεων, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση με τις απαραίτητες διορθώσεις.

Τα βασικά πεδία που απαιτούν έλεγχο είναι τα εξής:

1. Εισοδήματα και παρακρατήσεις φόρου. Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα ποσά εισοδήματος και τον φόρο που παρακρατήθηκε μέσω των σχετικών επιλογών ενημέρωσης εισοδημάτων στην εφαρμογή myAADE. Οι κωδικοί αυτοί είναι «κλειδωμένοι» και σε περίπτωση ανακριβειών απαιτείται επικοινωνία με τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, ώστε να αποσταλεί διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ.

2. Ηλεκτρονικές δαπάνες. Ελέγχεται αν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Αν όχι, στη διαφορά επιβάλλεται φόρος 22%. Ο σχετικός κωδικός είναι ανοιχτός και μπορεί να τροποποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αποδείξεις POS, e-banking, κινήσεις καρτών).

3. Τεκμήρια διαβίωσης. Kατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το δηλωθέν. Η διαφορά μπορεί να καλυφθεί με αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές ή κέρδη από τυχερά παιχνίδια.

4. Προστατευόμενα τέκνα. Η σωστή δήλωσή τους μειώνει τον τελικό φόρο από 900 έως και πάνω από 1.800 ευρώ.

Oι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι την προσυμπληρωμένη δήλωση ακόμη και αν συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα. Σε περίπτωση μεταβολών στα στοιχεία, θα υπάρξει σχετική ειδοποίηση για επανέλεγχο.

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζονται με βάση την οριστικοποιημένη δήλωση και κοινοποιούνται με εκκαθαριστικό. Διορθώσεις μπορούν να γίνουν με τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Η πληρωμή του φόρου γίνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% αν υποβάλουν δήλωση έως 30 Απριλίου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου 2026.