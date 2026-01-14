Η επιχορήγηση για την αποζημίωση των ωφελούμενων του προγράμματος πρόσληψηw 2.000 ανέργων, ηλικίας 18 ετών και άνω, ανέρχεται στο ποσό των 875 ευρώ

Στα σκαριά βρίσκεται το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων από τη ΔΥΠΑ που αφορά στην πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, θέτει ως προϋπόθεση η δημιουργούμενη θέση εργασίας να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στη συγκεκριμένη επιχείρηση, σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών που προηγούνται του μήνα ανάρτησης της εντολής κενής θέσης.

Παράλληλα η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

Α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω

[επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕE) 2023/2831 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. των περιοχών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18 ετών και άνω,

που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 - 24 ετών ή

γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή

δ) είναι άνω των 50 ετών.

Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, οι οποίοι:

α) Κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή

β) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες β),

γ) ή δ) της ανωτέρω περίπτωσης i. «άτομα σε μειονεκτική θέση».

Κατά την υπόδειξή τους οι ωφελούμενοι πρέπει, επιπροσθέτως των ανωτέρω, να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υπόδειξης από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2).

Το ποσό επιδότησης

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η επιδότηση για την αποζημίωση των ωφελούμενων του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 875 ευρώ. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 875 ευρώ) των μηνών που αυτά καταβάλλονται.