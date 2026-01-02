Tax & Labour | Ασφαλιστικά

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου
Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026.

Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από τις 5 έως τις 9 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνολικά θα καταβληθούν 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Γιατί οι Έλληνες δεν αλλάζουν προμηθευτή ρεύματος - Μικρή κινητικότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις, ποιοι απαλλάσσονται - Ο χάρτης των μειώσεων

Λιανεμπόριο: Ποιες ξένες αλυσίδες έρχονται Ελλάδα το 2026

tags:
ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ
Υπουργείο Εργασίας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider