Την ίδια στιγμή που το «κύμα» συνταξιοδοτήσεων του 2025 προβλέπεται να ξεπεράσει τις 200.000 αιτήσεις, ο e-ΕΦΚΑ πατάει «γκάζι» στην τακτοποίηση των εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτημάτων προκειμένου να μην αυξηθεί το στοκ των συντάξεων εν αναμονή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος», εντός του 2025 ολοκληρώθηκε η απονομή 352.620 κύριων συντάξεων, με τη διαδικασία εκκαθάρισης να κινείται σε ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Σεπτεμβρίου 2025) φανερώνουν πως οι εκκρεμείς αιτήσεις για επικουρική σύνταξη ανήλθαν σε 42.761, με τις καθυστερήσεις να βαίνουν συνεχώς μειούμενες χάρη στην οργανωτική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις έχουν περιοριστεί σε περίπου 15.737, με μέσο χρόνο απονομής μόλις 50 ημερών — επίδοση που αποτυπώνει τη σημαντική πρόοδο του φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, η πορεία των φετινών οριστικών απόφασεων συνταξιοδότησης από τα κλιμάκια του e-ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε ως εξής:

Ιανουάριος: 56.486 συντάξεις

Φεβρουάριος: 25.328 συντάξεις

Μάρτιος: 21.391 συντάξεις

Απρίλιος: 25.328 συντάξεις

Μάιος: 27.270 συντάξεις

Ιούνιος: 26.589 συντάξεις

Ιούλιος: 29.264 συντάξεις

Αύγουστος: 27.215 συντάξεις

Σεπτέμβριος: 28.618 συντάξεις

Οκτώβριος: 22.881 συντάξεις

Νοέμβριος: 29.977 συντάξεις

Δεκέμβριος: 32.280 συντάξεις.

Τα τελευταία έξι χρόνια σημειώνεται σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης συντάξεων. Το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες για την έκδοση κύριας σύνταξης, ενώ σήμερα απαιτούνται κατά μέσο όρο 42 ημέρες. Η ολοκλήρωση της «Ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» εντός του 2026 αναμένεται να συντμήσει περαιτέρω και τον χρόνο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων, με τους ωφελούμενους να υπολογίζονται συνολικά σε πάνω από 600.000.

Πως «έτρεξε» ο Δεκέμβριος

Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου του «Ήλιος», το 60% των κυρίων συντάξεων γήρατος βρίσκεται στο εύρος 500-1000€, με μόνο το 41,45% να ξεπερνά τα 1.000€ (μεικτά).

Η μέση κύρια σύνταξη (λόγω γήρατος) τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στα 847,55 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196,36 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 114,14 ευρώ.

Tο 25,01% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 35,65% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 36,29% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1,42% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης.

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 66-70 (σε ποσοστό 20,41%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,59% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.