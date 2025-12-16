Skroutz: 9 στις 10 παραγγελίες επιχειρήσεων της επαρχίας «ταξιδεύουν» εκτός της περιφέρειάς τους

Σταθερά αυξητικός ο τζίρος στις επιχειρήσεις της επαρχίας την τελευταία πενταετία - Ποιοι νομοί και νησιά είναι πρωταθλητές στον αριθμό των παραγγελιών.

Τα αποτελέσματα ανάλυσης που καταγράφουν την πορεία των επιχειρήσεων της περιφέρειας και την ανάπτυξή τους μέσα από την πλατφόρμα, παρουσιάζει το Skroutz, με στοιχεία που καλύπτουν την τελευταία πενταετία.

Το 2025, ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων με έδρα την ελληνική περιφέρεια στο Skroutz ξεπερνά τα 2.300, που αντιστοιχεί στο 34% του συνόλου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Από αυτές, περίπου τα 1.770 καταστήματα εδρεύουν στην ηπειρωτική και τα 530 στη νησιωτική Ελλάδα.

Ο αριθμός των καταστημάτων της περιφέρειας που έχουν συνεργαστεί με την πλατφόρμα έχει αυξηθεί κατά 164% από το 2020 μέχρι σήμερα. Τα αντίστοιχα ποσοστά αύξησης για την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα είναι 165% και 159%, υπογραμμίζοντας τη δυναμική τάση των επιχειρήσεων να στραφούν στο Skroutz για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η ανάλυση της οικονομικής τους ανάπτυξης. Ο τζίρος (GMV) κατά μέσο όρο των επιχειρήσεων αυξάνεται δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι το Skroutz λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δύναμης, με τα καταστήματα να καταγράφουν σταθερή ανοδική πορεία κατά την πενταετία.

Πιο συγκεκριμένα, το 2024 παρατηρήθηκε αρκετά μεγάλη αύξηση του τζίρου των καταστημάτων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος: κατά μέσο όρο, 71% για τα νησιά και 69% για τις ηπειρωτικές πόλεις. Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις της επαρχίας αξιοποιούν το Skroutz για να φτάσουν σε καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά τους όρια.

Η ανάλυση επεκτάθηκε και στις κατηγορίες όπου οι επιχειρήσεις της περιφέρειας ξεχωρίζουν. Χαρακτηριστικά, το προηγούμενο έτος, στις ηπειρωτικές πόλεις, τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου, συγκριτικά με το 2023, σημείωσαν τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία “Κατοικίδια” (+97%) ενώ ακολουθούν οι κατηγορίες “Αθλητικός εξοπλισμός” (+37%) και “Είδη κουζίνας και διακόσμησης” (+37%). Στη νησιωτική Ελλάδα, μία από τις πρώτες κατηγορίες είναι τα “Προϊόντα καθημερινής χρήσης/supermarket-Καπνικά είδη” (+74%), ακολουθούμενη από τα “Παιδικά-Βρεφικά” (48%) και τα “Είδη Κήπου-Εργαλεία” (+43%). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις της περιφέρειας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, εξυπηρετώντας τόσο καθημερινές όσο και εξειδικευμένες ανάγκες των καταναλωτών πανελλαδικά.

Εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι ότι τα καταστήματα της επαρχίας πωλούν τα προϊόντα τους περισσότερο σε άλλες περιφέρειες από αυτήν που βρίσκονται. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 το 94% των παραγγελιών που εστάλησαν από καταστήματα της επαρχίας (που αντιστοιχεί στο 95% του τζίρου τους), είχαν παραλήπτη σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες. Μόλις το 6% των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε εντός της τοπικής τους αγοράς. Την τελευταία πενταετία, σταθερά πάνω από 9 στις 10 παραγγελίες των επιχειρήσεων της επαρχίας εξυπηρετούν καταναλωτές εκτός της περιφέρειας τους.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν και τους “πρωταθλητές” στη διεκπεραίωση παραγγελιών, δηλαδή τις περιοχές που πραγματοποίησαν τις περισσότερες αποστολές. Οι νομοί ηπειρωτικής Ελλάδας που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα είναι: Αχαΐα, Κοζάνη, Σέρρες, Δράμα και Λάρισα. Αντίστοιχα, στα νησιά, η πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: νομοί Ηρακλείου και Ρεθύμνου Κρήτης, Δωδεκάνησα, Λέσβος, Εύβοια, Σάμος.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η γεωγραφική θέση μιας επιχείρησης δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο και το Skroutz μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης ώστε να μετατρέψουν τη τοπική αγορά σε μια πανελλαδική ευκαιρία.