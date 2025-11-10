Αιτήσεις για περιζήτητες θέσεις στην ΕΑΒ, στα Ελληνικά Πετρέλαια και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα

Περιζήτητες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας έχουν προκηρύξει τρεις μεγάλες εταιρείες αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας υποψήφιους πανεπιστημιακής, τεχνολογικής αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μια μεγάλη γκάμα από ειδικότητες.

Μηχανικοί και Τεχνικοί στην ΕΑΒ

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 145 ατόμων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προχωρά η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης αφορούν:

ΠΕ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (4 θέσεις)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2 θέσεις)

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (13 θέσεις)

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (3 θέσεις)

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5 θέσεις)

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (20 θέσεις)

ΔΕ ΠΛΥΝΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (5 θέσεις)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (15 θέσεις)

ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (18 θέσεις)

ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (15 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (20 θέσεις)

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (25 θέσεις)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του Προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 23:59, ενώ η υποβολή τους γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Α.Β. Α.Ε. (https://proslipseis.haicorp.com/).

Επιθεωρητές στην Ελληνικά πετρέλαια

Επιθεωρητές Στατικού Εξοπλισμού θα προσλάβει η Ελληνικά Πετρέλαια Μονοπρόσωπη Α.Ε., θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.

Απαραίτητα Προσόντα για τους υποψήφιους είναι ο απολυτήριος Τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή και ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, Επαγγελματικού Λυκείου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Πληροφορικής ή Αυτοματισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Δεκτοί θα γίνονται και οι απόφοιτοι ΙΕΚ/ ΣΑΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Πληροφορικής ή Αυτοματισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Απαιτείται επιπλέον προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως:

Επιθεωρητής στατικού εξοπλισμού (νέου και υφιστάμενου) ή και σωληνώσεων (νέων και υφιστάμενων) σε διυλιστήριο ή σε παρεμφερείς εγκαταστάσεις ή

Επιθεωρητής σε φορέα πιστοποίησης για πιστοποίηση νέου ή υπάρχοντος εξοπλισμού ή

Τεχνικός μη καταστροφικών ελέγχων, ο οποίος υλοποιεί μη καταστροφικούς ελέγχους σε διυλιστήριο ή σε παρεμφερείς εγκαταστάσεις, σε υφιστάμενο (προτεραιότητα) ή νέο εξοπλισμό

Η εντοπιότητα, δηλαδή η μόνιμη κατοικία σε όμορους Δήμους των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας, θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν να συμμετάσχουν επιπλέον σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected]. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οικονομολόγοι και νομικοί στην ΕΑΤ

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα A.Ε. (ΕΑΤ) μέσω του προγράμματος αποφοίτων διάρκειας δυο ετών, δίνει την ευκαιρία σε απόφοιτους Πανεπιστημίων να έχουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία και να απασχοληθούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου στις επιμέρους Διευθύνσεις της εταιρείας.

Τα προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι αφορούν:

Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης, θετικών επιστημών, πληροφορικής ή νομικής

Πολύ καλή γνώση MS Office, ειδικά Excel και PowerPoint

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου ΕΔΩ, εφόσον η συνολική προϋπηρεσία τους δεν ξεπερνάει το ένα έτος.