Έξυπνοι τρόποι επαγγελματικής δικτύωσης σε ψηφιακές πλατφόρμες - Οι «χρυσοί» κανόνες του Linkedin

Στο σημερινό επαγγελματικό τοπίο, το LinkedIn είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα ψηφιακό βιογραφικό. Αποτελεί μια πλατφόρμα δικτύωσης, μάθησης και ανάπτυξης ουσιαστικών επαγγελματικών σχέσεων. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται αμηχανία ή αβεβαιότητα σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν αυτές τις συνδέσεις.

'Οπως αναφέρει η Manpowergroup, είτε απευθύνεστε σε έναν πρώην συνάδελφο, έναν υπεύθυνο προσλήψεων είτε σε κάποιον που δεν έχετε γνωρίσει ποτέ, υπάρχει τρόπος στο να κάνετε το networking στο LinkedIn να δείχνει αυθεντικό και με σεβασμό, αντί να μοιάζει ψυχρό ή υπερβολικά τυπικό. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να συνδεθείτε με άλλους στο LinkedIn και να πετύχετε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η σημασία της προσωπικής επαφής

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο LinkedIn είναι η αποστολή αιτήματος σύνδεσης χωρίς συνοδευτικό μήνυμα. Αν και η πλατφόρμα το επιτρέπει με ένα μόνο κλικ, αυτό συχνά δίνει την εντύπωση ψυχρότητας ή απροσωπίας, ιδιαίτερα όταν απευθύνεστε σε κάποιον που δεν γνωρίζετε καλά. Η προσθήκη ενός σύντομου, προσωπικού μηνύματος προσφέρει ζεστασιά και το απαραίτητο πλαίσιο. Μια απλή σημείωση δύο προτάσεων, όπου εξηγείτε ποιος είστε και γιατί θέλετε να συνδεθείτε, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες να γίνει δεκτό το αίτημα σας.

Όταν διαμορφώνετε το μήνυμα σας, κρατήστε το επαγγελματικό, φιλικό και περιεκτικό. Αποφύγετε τις τυποποιημένες, γενικές φράσεις όπως «Θα ήθελα να σας προσθέσω στο επαγγελματικό μου δίκτυο». Αντίθετα, προσαρμόστε το μήνυμα σε κάθε άτομο και περίσταση. Μια τέτοια εξατομικευμένη προσέγγιση δείχνει προσοχή και ειλικρινές ενδιαφέρον, μειώνοντας πολύ την πιθανότητα να φανεί άτοπο ή αμήχανο.

Σκεφτείτε τη σχέση που έχετε

Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε ένα αίτημα σύνδεσης στο LinkedIn εξαρτάται από τη σχέση που έχετε με το συγκεκριμένο άτομο.

Αν θέλετε να επανασυνδεθείτε με πρώην συναδέλφους ή προϊσταμένους, είναι καλύτερο να αναφερθείτε στην κοινή σας εμπειρία. Για παράδειγμα, ένα μήνυμα όπως «Απόλαυσα πραγματικά τη συνεργασία μας στην εταιρεία. Θα χαρώ να μείνουμε σε επαφή και να παρακολουθώ την πορεία σας» αποτελεί ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για να ξαναχτίσετε τη σύνδεση.

Τώρα, όταν πρόκειται για νέους συναδέλφους ή προϊσταμένους, είναι καλό το μήνυμα σας να εκφράζει ενθουσιασμό για τη μελλοντική συνεργασία. Μια σημείωση όπως «Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στην εταιρεία και ανυπομονώ να μάθω από εσάς» είναι επαγγελματική, ευγενική και δείχνει πρωτοβουλία.

Όταν απευθύνεστε σε υπεύθυνους προσλήψεων, είναι σημαντικό να δείχνετε σεβασμό στον χρόνο τους. Ένα μήνυμα όπως «Είδα το προφίλ σας καθώς αναζητούσα νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Θα εκτιμούσα πολύ τη δυνατότητα να συνδεθούμε και να μάθω περισσότερα» εκφράζει ενδιαφέρον χωρίς να φαίνεται υπερβολικά πιεστικό.

Για άτομα που δεν γνωρίζετε καλά ή με τα οποία δεν έχετε ακόμη συνδεθεί, αλλά μοιράζεστε κοινούς γνωστούς, φροντίστε πάντα να αναφέρετε αυτό το κοινό στοιχείο. Ένα μήνυμα όπως «Παρατήρησα ότι έχουμε αρκετούς κοινούς γνωστούς και παρόμοιο υπόβαθρο. Θα χαρώ να συνδεθούμε και να μάθω περισσότερα για τη δουλειά σας» μπορεί να βοηθήσει τον παραλήπτη να αισθανθεί πιο άνετα.

Αν γνωρίσετε κάποιον σε μια εκδήλωση δικτύωσης, φροντίστε να επικοινωνήσετε ξανά άμεσα, ιδανικά μέσα σε 24 έως 48 ώρες. Ένα απλό μήνυμα όπως «Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα στο συνέδριο. Απόλαυσα τη συζήτηση μας και θα ήθελα να παραμείνουμε σε επαφή» υπενθυμίζει ποιος είστε και βοηθά να διατηρηθεί ζωντανή η σύνδεση.

Όταν συνδέεστε με κάποιον που δεν έχει κοινούς γνωστούς μαζί σας, το «κλειδί» είναι να βρείτε ένα κοινό σημείο, όπως ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείστε και οι δύο, ένα κοινό ενδιαφέρον ή έναν επαγγελματικό στόχο. Η αναφορά σε μια πρόσφατη ανάρτηση του στο LinkedIn ή στη δουλειά του σε έναν συγκεκριμένο τομέα δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον και σας βοηθά να ξεχωρίσετε. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συνδεθείτε μαζί του στο LinkedIn χωρίς να δώσετε την εντύπωση ότι είστε πιεστικοί ή ακατάλληλοι.

Γιατί και ο χρόνος που επιλέγετε έχει σημασία

Αν και δεν υπάρχει καθολικός κανόνας, οι έρευνες και τα δεδομένα χρήσης δείχνουν ότι ορισμένες ημέρες και ώρες είναι πιο αποτελεσματικές για αλληλεπίδραση. Σύμφωνα με τη SalesBread, το υψηλότερο ποσοστό απαντήσεων καταγράφεται την Πέμπτη (20%), με την Τρίτη και την Τετάρτη να ακολουθούν. Όσον αφορά την αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης, η Δευτέρα καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Οι περισσότεροι χρήστες είναι πιο συγκεντρωμένοι και ελέγχουν το LinkedIn κατά τις εργάσιμες ώρες, όταν και τα ποσοστά ανταπόκρισης τείνουν να αυξάνονται. Οι απαντήσεις κορυφώνονται γύρω στις 10:00 π.μ., επομένως η επικοινωνία νωρίς το πρωί (8:00–10:00 π.μ.) ή αργά το απόγευμα (4:00–6:00 μ.μ.) μπορεί να βοηθήσει το μήνυμα σας να φτάσει τη στιγμή που είναι πιο πιθανό να το δει ο παραλήπτης. Αντίθετα, η αποστολή αιτημάτων τα Σαββατοκύριακα ή αργά τη νύχτα μπορεί να μειώσει την ορατότητα σας ή να κάνει το μήνυμα σας λιγότερο έγκαιρο, ιδίως όταν σχετίζεται με πρόσφατη συνάντηση ή εκδήλωση.

Αποφύγετε αυτά τα λάθη

Όπως υπάρχουν καλές πρακτικές για το πώς να συνδεθείτε στο LinkedIn, έτσι υπάρχουν και συνηθισμένες παγίδες που πρέπει να αποφύγετε.

Πρώτον, μην στέλνετε ποτέ αίτημα σύνδεσης χωρίς πλαίσιο, ειδικά σε άτομα που δεν γνωρίζετε προσωπικά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ενοχλητικό και είναι πολύ πιθανό να αγνοηθεί.

Δεύτερον, αντισταθείτε στον πειρασμό να προωθήσετε κάτι, να πουλήσετε ή να ζητήσετε χάρες, όπως μια σύσταση για δουλειά, στο πρώτο σας μήνυμα. Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι απωθητική και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη πριν καν προλάβει να δημιουργηθεί.

Θυμηθείτε να διατηρείτε ισορροπημένο τον τόνο στα μηνύματα σας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένας επαγγελματικός αλλά φιλικός τόνος λειτουργεί καλύτερα σε μια πλατφόρμα όπως το LinkedIn, γι’ αυτό αποφύγετε να είστε είτε υπερβολικά τυπικοί είτε υπερβολικά ανεπίσημοι.

Τέλος, μην επιμένετε με συνεχόμενα follow-up αν κάποιος δεν απαντά. Δεν είναι όλοι ενεργοί στο LinkedIn και αρκετοί προτιμούν να κρατούν το δίκτυο τους πιο περιορισμένο.

Η σύνδεση με άτομα στο LinkedIn δεν χρειάζεται να είναι αμήχανη ή τεχνητή. Αν προσεγγίζετε με αυθεντικότητα, δείχνετε ειλικρινές ενδιαφέρον και σέβεστε τον χρόνο και τα όρια του άλλου, μπορείτε να καλλιεργήσετε ουσιαστικές και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις.