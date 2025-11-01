Ταξί - πρατήρια καυσίμων: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS - Διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Τι προβλέπει η απόφαση Πιτσιλή. Υποχρεωτική η εφαρμογή του μέτρου απ' όλες τις επιχειρήσεις από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Άμεσες πληρωμές μέσω IRIS θα μπορούν να πραγματοποιούν οι πολίτες και στα πρατήρια καυσίμων καθώς και στα ταξί. Νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή περιγράφει το νέο σύστημα με τη διασύνδεση των POS και των ταμειακών μηχανών με το IRIS το οποίο θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά από την 1η Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα πληρωμών μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» μέσα από την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη «IRIS» ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε.

Η απόδειξη

Στα πρατήρια, η απόδειξη θα εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί η ίδια αρχή εφαρμόζεται για την έκδοση αποδείξεων με βάση το ταξίμετρο. Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι οι νέες διατάξεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές. Η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η εισαγωγή των πληρωμών IRIS δημιουργούν ένα ενιαίο, άμεσο και ασφαλές σύστημα παρακολούθησης όλων των εισπράξεων, κλείνοντας περισσότερα παράθυρα φοροδιαφυγής. Με τη νέα απόφαση, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας ενώ όσες επιχειρήσεις, από την 1η Δεκεμβρίου 2025 δεν θα έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ εάν τηρούν απλογραφικό και 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 50% όταν επιβάλλονται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τα όρια

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται σε:

- έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

- έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B)

Το ανώτατο ποσό την ημέρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.

Από τα μέσα του επόμενου έτους, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.

