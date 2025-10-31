ΟΚΕ για φορολογικό νομοσχέδιο: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι μένουν εκτός των φοροελαφρύνσεων

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αξιολογεί τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, τα τεκμήρια, τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ.

Κερδισμένους και χαμένους καταγράφει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ) από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επισημαίνοντας ότι τα αισθητά οφέλη περιορίζονται κυρίως σε εργαζόμενους με παιδιά και νέους με μεσαία εισοδήματα. Αντίθετα, οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι απολαμβάνουν πενιχρές έως μηδενικές ελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΟΚΕ, η οποία συνοδεύει το φορολογικό νομοσχέδιο, οι φορολογούμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό δεν βλέπουν ουσιαστική διαφορά, καθώς η φορολόγηση για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ παραμένει αμετάβλητη. Παρά τη μείωση του συντελεστή στο επόμενο κλιμάκιο (10.000–20.000 ευρώ) από 22% σε 20%, η επιβάρυνση εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Επιπλέον, δεν προκύπτει καμία ελάφρυνση για εργαζόμενους άνω των 25 ετών και συνταξιούχους με εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Η ΟΚΕ τονίζει την ανάγκη ειδικών μέτρων για τους μερικώς απασχολούμενους, ιδιαίτερα για τις μητέρες με ανήλικα παιδιά, που εργάζονται λίγες ώρες ή εποχικά.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι η αύξηση των κατώτατων μισθών το 2026 θα περιορίσει τα οφέλη των μειώσεων στους συντελεστές, καθώς πολλοί εργαζόμενοι θα περάσουν στο επόμενο φορολογικό κλιμάκιο. Την ίδια στιγμή, η μη τιμαριθμοποίηση της κλίμακας και οι υψηλοί έμμεσοι φόροι έχουν μειώσει την πραγματική αξία των εισοδημάτων, επιβαρύνοντας κυρίως τα ασθενέστερα νοικοκυριά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και τεκμήρια

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η μείωση των συντελεστών θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο, καθώς θα ισχύσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Επιπλέον, ο τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης δεν εξαλείφουν τον «ανορθολογισμό» της φορολόγησης υποθετικών εισοδημάτων.

ΕΝΦΙΑ - ΦΠΑ

Θετικά αποτιμάται η εισαγωγή ενδιάμεσων κλιμάκων για τα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς αποτρέπουν την υπερφορολόγηση από συγκεκριμένα επίπεδα και πάνω. Ωστόσο, ερωτήματα εγείρονται για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους, ως προς τα κριτήρια επιλογής και τη δικαιοσύνη της ρύθμισης.

Αντίστοιχα, για τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, η ΟΚΕ επισημαίνει την ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων, ώστε να αποφευχθεί η άνιση μεταχείριση ανάμεσα σε νησιά διαφορετικών γεωγραφικών ενοτήτων.