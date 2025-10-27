Προθεσμία έως 31 Οκτωβρίου για αποδείξεις απαλλαγής. «Ραβασάκια» με πρόστιμα στις 5 Δεκεμβρίου. Προ των πυλών τα τέλη κυκλοφορίας του 2026.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν από την ΑΑΔΕ με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 έχουν μία τελευταία ευκαιρία να αποφύγουν τα πρόστιμα, τα οποία ισούνται με το διπλάσιο των τελών του οχήματός τους. Η φορολογική διοίκηση έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις στους υπόχρεους, δίνοντάς τους προθεσμία έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 για να αποδείξουν με δικαιολογητικά ότι δεν όφειλαν να πληρώσουν τέλη για εκείνο το έτος.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 έχουν την δυνατότητα μέχρι την Παρασκευή μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος και να υποβάλουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Ανάλογα με την περίπτωση (όχημα κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, εξαγόμενο ή απαλλασσόμενο), η ΑΑΔΕ εξετάζει τα δικαιολογητικά και προχωρά σε διόρθωση της εικόνας του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων.

Οι φορολογούμενοι που δεν θα προλάβουν την προθεσμία, μπορούν, ακόμη και μετά τις 31 Οκτωβρίου 2025 να υποβάλουν αιτήματα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά. Ωστόσο, η καθυστερημένη υποβολή δεν σταματά τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών.

Ραβασάκια με πρόστιμα

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, οι φορολογικές υπηρεσίες θα ολοκληρώσουν τις διορθώσεις έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, ενώ η βεβαίωση των οφειλών για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου. Αν δεν αποδειχθεί η απαλλαγή, τα τέλη θα βεβαιωθούν μαζί με το πρόστιμο, το οποίο αντιστοιχεί στο διπλάσιο των τελών του οχήματος και θα πρέπει να πληρωθεί από τους "ξεχασιάρηδες". Για περιπτώσεις όπου δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη, απώλεια ή καταστροφή χωρίς επαρκή δικαιολογητικά, η εικόνα του οχήματος δεν αλλάζει, απλώς καταχωρείται σχετική σημείωση στο σύστημα.

Έρχονται τα νέα τέλη του 2026

Μέσα στις επόμενες ημέρες, έως τις αρχές Νοεμβρίου, η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει στην πλατφόρμα myCAR, τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. Η προθεσμία πληρωμής λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, ενεργοποιούνται αυτοτελή πρόστιμα, που αυξάνονται ανάλογα με τον μήνα πληρωμής:

- 25% επί του τέλους αν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου,

- 50% αν πληρωθεί τον Φεβρουάριο,

- 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

