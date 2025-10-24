Αναδρομικά: Τι πρέπει να δηλώσουν οι συνταξιούχοι μέχρι το τέλος του έτους - Tα νέα εκκαθαριστικά και ο φόρος

Χωρίς πρόστιμα η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Πώς «σπάει» ο λογαριασμός σε 48 δόσεις. Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Στην τελική ευθεία για την τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων μπαίνουν χιλιάδες συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά ποσά μέσα στο 2024. Οι φορολογούμενοι καλούνται να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ ο φόρος που θα προκύψει πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026.

Ήδη, η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει τον δρόμο για την ηλεκτρονική υποβολή και χωρίς πρόστιμα των τροποποιητικών δηλώσεων.

Πώς φορολογούνται τα αναδρομικά

Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση τις ισχύουσες κλίμακες κάθε έτους στο οποίο ανάγονται τα αναδρομικά, αφαιρώντας τυχόν παρακρατήσεις φόρου 20% που έγιναν κατά την καταβολή. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου 2023 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί για τους συνταξιούχους. Όσοι δεν μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό, έχουν τη δυνατότητα, ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση στην ΑΑΔΕ, να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση και να εξοφλήσουν την οφειλή σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Αναδρομικά: Βήμα - βήμα η διαδικασία

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά. Για παράδειγμα, αν κάποιος εισέπραξε το 2024 αναδρομικά που αφορούν το έτος 2022, τότε θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής το 2023.

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, τα ποσά εμφανίζονται αυτόματα στους σχετικούς κωδικούς χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης άλλων στοιχείων. Από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της επιλογής «Τροποποιητική Δήλωση – Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Μετά την επιβεβαίωση των ποσών, η δήλωση υποβάλλεται οριστικά έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα αναδρομικά

Την ανάγκη ορθού επιμερισμού των αναδρομικών αποδοχών ανά έτος για δίκαιη φορολόγηση υπογραμμίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, επισημαίνοντας ότι η ενιαία εκκαθάριση των ποσών μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες. Η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αφορά υπάλληλο υπουργείου, ο οποίος έλαβε αναδρομικά με δικαστική απόφαση χωρίς αναλυτική κατανομή στα αντίστοιχα έτη.

Η υπηρεσία του επικαλέστηκε την απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο ο Συνήγορος υπενθύμισε ότι, βάσει Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και οδηγιών της ΑΑΔΕ, ο επιμερισμός είναι υποχρεωτικός. Η Αρχή αναγνώρισε τις πρακτικές δυσκολίες, αλλά τόνισε ότι η φορολόγηση ολόκληρου του ποσού σε ένα μόνο έτος παραβιάζει την αρχή της ισότητας στη φορολόγηση. Κατόπιν της παρέμβασης, η υπηρεσία προχώρησε τελικά στον επιμερισμό, ενώ προτείνεται πλέον οι δικαστικές αποφάσεις να αναφέρουν αναλυτικά τα ποσά ανά έτος.