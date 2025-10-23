ΑΑΔΕ: Σε ποιους στέλνει «ραβασάκια» με πρόστιμα και φόρους για παλαιές φορο-υποθέσεις

Οι ελεγκτές «τρέχουν» να προλάβουν την παραγραφή χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του έτους.

«Φωτιά» έχουν πάρει οι υπολογιστές της ΑΑΔΕ, με τους ελεγκτές να ξεσκονίζουν χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και να στέλνουν «ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα.

Στόχος της ΑΑΔΕ, να ελεγχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων για να προλάβουν την παραγραφή τους στο τέλος του έτους. Σε κάθε περίπτωση τα σημειώματα θα πρέπει να έχουν φτάσει στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του 2025.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2019 ενώ από έλεγχο περνούν και παλαιότερες υποθέσεις.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται

Από ελεγκτικό «κόσκινο» περνούν:

- Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ.

- Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών οι οποίες παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.Κ.

- Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία είτε για τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

- Υποθέσεις φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς ή δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούσαν παλαιότερα έτη.

- Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Ο λογαριασμός με τους φόρους και τα πρόστιμα θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την εκπνοή του 2025 καθώς σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.