Πόθεν έσχες 2025: Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις - Όλη η διαδικασία

Πόθεν έσχες 2025: Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις - Όλη η διαδικασία
Η φετινή διαδικασία των δηλώσεων του Πόθεν έσχες φέρνει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερη την αυτόματη άντληση τραπεζικών δεδομένων, αλλά και αρκετές «παγίδες» που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

«Τρέχει» η διαδικασία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες για το 2025 (χρήση 2024) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας pothen.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η φετινή διαδικασία των δηλώσεων φέρνει σημαντικές αλλαγές, με κυριότερη την αυτόματη άντληση τραπεζικών δεδομένων, αλλά και αρκετές «παγίδες» που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Πόθεν έσχες 2025: Οι αλλαγές

Κεντρική καινοτομία είναι η δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από τράπεζες, επενδυτικούς λογαριασμούς και δάνεια. Ο υπόχρεος, με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, μπορεί να αντλήσει απευθείας τα δεδομένα που τηρούνται στις διασυνδεδεμένες τράπεζες. Ωστόσο, αν υπάρξουν λάθη ή ελλείψεις, η ευθύνη διόρθωσης ανήκει αποκλειστικά στον δηλούντα. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορεί να προκαλέσουν ελέγχους με αναδρομική ισχύ, γι’ αυτό η επαλήθευση όλων των στοιχείων είναι απαραίτητη.

Πόθεν έσχες 2025: Ξεχωριστές δηλώσεις για συζύγους

Ειδική προσοχή χρειάζονται τα ζευγάρια. Ακόμη κι αν ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, πρέπει να καταθέσει ξεχωριστή δήλωση. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Η παράλειψη υποβολής επιφέρει πρόστιμα, ακόμη και αν οφείλεται σε άγνοια.

Πόθεν έσχες 2025: Πώς υποβάλλετε δήλωση

Η διαδικασία στην πλατφόρμα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα: είσοδο με τους κωδικούς Taxinet, αυτόματη άντληση δεδομένων από τις τράπεζες, έλεγχο και χειροκίνητη καταχώριση όπου υπάρχουν κενά, καθώς και πλήρη αιτιολόγηση για κάθε ποσό ή αλλαγή υπολοίπου – από μισθούς και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, έως δωρεές ή κληρονομιές. Στη δήλωση περιλαμβάνονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα και οχήματα, με βάση την πραγματική εικόνα της περιουσίας.

Πόθεν έσχες 2025: Τι συμβαίνει σε εκπρόθεσμη υποβολή

Όσοι εκπληρώσουν τη σχετική τους υποχρέωση με καθυστέρηση μέχρι 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία στην παρ.1 του αρθ.18 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. τους, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 200 ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 50 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

Όπως ορίζεται με τις νέες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 5026/2023, η οριστικοποίηση της Δ.Π.Κ. με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών από την προβλεπόμενη προθεσμία και μέχρι τη συμπλήρωση ενός έτους από την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023, επιτρέπεται μετά την πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου ύψους 400 ευρώ για τους υπόχρεους του άρθρου 4 της περ. α' του άρθρου 6 και της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 (υποχρεωτικά ελεγχόμενους) και 100 ευρώ για τους λοιπούς υπόχρεους.

