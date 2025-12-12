Μαρινάκης και Αγγελικούση στις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας

Πρώτος στη λίστα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη ο Μαρκ Ρούμπιο, οι Wan Min και Miao Jianmin της Cosco.

Στην δεκάδα με τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ναυτιλίας εντάσσονται ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του ομίλου Capital και η Μαρία Αγγελικούση της ομώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας, σύμφωνα με την λίστα που καταρτίζει η βρετανική εφημερίδα Lloyd's List.

Ειδικότερα, η Μαρία Αγγελικούση που βρίσκεται στην 8η θέση σημειώνει ότι «η μεγαλύτερη πλοιοκτήτρια της Ελλάδας χαράσσει τη δική της πορεία ωστόσο η ασφάλεια και οι υπηρεσίες παραμένουν η βάση του ομίλου που διοικεί».

Όσον αφορά τον Βαγγέλη Μαρινάκη με τον οποίο κλείνει η πρώτη δεκάδα, η Lloyd's List σημειώνει ότι πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ναυτιλίας. «Ο εφοπλιστής διαθέτει μεγάλες επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς LNG και καινοτόμα πλοία, όπως τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου διοξειδίου του άνθρακα αλλά και ένα σημαντικό στόλο σε κοντέινερ και έχει τοποθετήσει την Capital Group στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να αναδειχθεί η ναυτιλία ως μέρος της λύσης για το κλίμα και όχι του προβλήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτος στη λίστα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη ο Μαρκ Ρούμπιο, οι Wan Min και Miao Jianmin της Cosco και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας.

Ελληνική παρουσία βρίσκεται και στην 13η θέση με τον Γιώργο Οικονόμου (TMS Group) ενώ στην 14η θέση βρίσκεται ο Γιώργος Προκοπίου (Dynacom, Dynagas, Sea Traders). Στην 26η θέση η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, στην 29η η Αγγελική Φράγκου (Navios Group), στην 36η ο Θωμάς Καζάκος (Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο), στην 40η ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος (Costamare), στην 52η η Σεμίραμις Παληού (Diana Shipping, Helmepa), στην 56η ο Νικόλας Τσάκος (Tsakos Energy Navigation), στην 60η ο Πίτερ Λιβανός (GasLog / DryLog), στην 67η ο Γιώργος Λογοθέτης (Libra Group) και στην 80η ο Πέτρος Παππάς (Star Bulk).