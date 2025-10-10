Καρφώματα για φοροδιαφυγή: Task Force της ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» και βαθμολογεί καταγγελίες

Ειδικές ομάδες αναλαμβάνουν δράση σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Ποιες υποθέσεις ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Στο «ξεσκόνισμα» εκατοντάδων καταγγελιών για φοροδιαφυγή αλλά και των πληροφορίων για φορολογικές υποθέσεις που φθάνουν καθημερινά στον ελεγκτικό μηχανισμό προχωρά η ΑΑΔΕ, με στόχο να φέρει στο φως τις πιο σοβαρές περιπτώσεις παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ξεκινούν διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης και ιεράρχησης όλων των πληροφοριακών δελτίων ώστε οι ελεγκτές να επικεντρώνονται στις υποθέσεις με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται στις ΥΕΔΔΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου διαρκείς τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα αναλάβουν την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων και νέων καταγγελιών. Ο στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης, διαχείρισης και ιεράρχησης των καταγγελιών, που θα αποτελέσει τη βάση για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων.

Κεντρικό ρόλο στη νέα διαδικασία έχει η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας, με κλίμακα από 0 έως 4, ανάλογα με τη βαρύτητα και την αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου. Οι υποθέσεις κατηγοριοποιούνται από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης/ταχείας επέμβασης», δίνοντας στις επιτροπές τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στους πιο κρίσιμους φακέλους.

Παράλληλα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια για κάθε υπόθεση.

Η βαθμολογία

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί:

Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, οι οποίες τίθενται στο αρχείο.

Με τον αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση.

Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία ή η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

Ελέγχει εάν ανάμεσά τους υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (όπως τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τα δελτία διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του ΟΠΣ Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Κάθε καταγγελία φέρει επισημείωση με:

την ημερομηνία αξιολόγησης,

τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους, και

τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των ΥΕΔΔΕ είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.