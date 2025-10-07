Tax & Labour | Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας ανέργων

Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 13:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του Δ΄ κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ, που επιχορηγεί με 14.800 ευρώ τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών και αφορά τις εξής περιοχές:

• Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου
• Δήμοι Περάματος, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Σαλαμίνας

Η επιχορήγηση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις:

• 4.000 € με την έναρξη δραστηριότητας
• 5.400 € μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου
• 5.400 € μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου.

Η αίτηση περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά εδώ.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ, προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 12.580.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες και η Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

