Οι φόροι που θα πληρώσουμε το επόμενο έτος και οι νέες μειώσεις φόρων. Επιπλέον έσοδα 1,6 δισ. ευρώ από ΦΠΑ και 859 εκατ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Λιγότερες φορο-εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας και της μειωμένης παρακράτησης φόρου.

Πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,649 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το 2025 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, παρά τις φοροελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ενεργοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, το επόμενο έτος οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να ανέλθουν σε 73,527 δισ. ευρώ λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας, της ενίσχυσης των εισοδημάτων και της μείωσης της φοροδιαφυγής. Από τα επιπλέον 2,649 δισ. ευρώ, 1,6 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον ΦΠΑ και 859 εκατ. ευρώ από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Στον αντίποδα, απώλειες εσόδων θα έχει το δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου που θα δουν από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι αλλά από τον ΕΝΦΙΑ, μετά το κούρεμα κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Οι προβλέψεις

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι εισπράξεις από τους φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών. Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1,747 δισ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025, φτάνοντας στα ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα:

- τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 29,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,599 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τα συνεχιζόμενα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, την προβλεπόμενη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2026 κατά 1,7%.

- τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών. Από τους φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα ελαφρώς κατά 27 εκατ. ευρώ εν σχέση με φέτος.

3. Φόροι ακίνητης περιουσίας. Η μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία των φορολογούμενων σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκου θα περιορίσει κατά 83 εκατ. ευρώ τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν θα ξεπεράσουν συνολικά στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ.

4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής. Προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

5. Φόρος εισοδήματος. Οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα οδηγούν σε φοροελαφρύνσεις 1,218 δισ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα. Παρά την μείωση αυτή όμως, το 2026 τα έσοδα από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να υποχωρήσουν κατά 93 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2025. Ωστόσο τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025 και να ανέλθουν στο ποσό των 26,710 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης εσόδων από φόρους εισοδήματος νομικών προσώπων (εταιρίες) που προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

6. Φόροι κεφαλαίου. Προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

7. Λοιποί τρέχοντες φόροι. Προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,334 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

8. Λοιπά τρέχοντα έσοδα. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2,222 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από τα μερίσματα των φορέων του Δημοσίου κατά 114 εκατ. ευρώ, της αρνητικής επίδρασης των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 305 εκατ. ευρώ, των μειωμένων επιστροφών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων κατά 95 εκατ. ευρώ καθώς και λόγω των μειωμένων τόκων καταθέσεων που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο κατά 194 εκατ. ευρώ.

Οι μειώσεις φόρων

Το 2026 φέρνει μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Οι κυριότερες φοροελαφρύνσεις είναι:

- Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

- Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά για το έτος 2026 και κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς από το 2027.

- Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και παρεμβάσεις σε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως του Υπουργείου Εξωτερικών, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και οι ερευνητές, οι μηχανικοί και οι λοιποί υπάλληλοι με πενταετή κύκλο σπουδών.

- Σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

- Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

- Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα. Παράλληλα, επεκτείνονται η φοροαπαλλαγή για κενές κατοικίες που θα εκμισθωθούν και το 2026 καθώς και η απαλλαγή ΦΠΑ στα νέα κτήρια, ενώ επεκτείνεται χρονικά ο περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

- Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, η οποία κυμαίνεται από 30% έως 35%, για τις κατοικίες, σημαντικές μειώσεις των αντικειμενικών δαπανών για τα αυτοκίνητα, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους και εξαίρεση από το ελάχιστο εισόδημα για τις νέες μητέρες.