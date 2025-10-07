Nέα αύξηση του μέσου μισθού και της απασχόλησης το 2026 - Πόσο «φουσκώνουν» τα έσοδα των Ταμείων

Ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2026, 21,6% υψηλότερα από το επίπεδο του έτους 2019.

Αύξηση μισθών κατά 7,4% τη διετία 2025 - 2026 προβλέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2025 κατά 3,7%, στοιχείο το οποίο συμφωνεί και με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση 3,8% στις εαρινές οικονομικές εκτιμήσεις της (Μάιος 2025). Να σημειωθεί πως και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει αύξηση αποδοχών 5,6% κατά μέσο όρο για φέτος, που αφορά τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Όσο για το 2026, ο πραγματικός μέσος μισθός προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά για τρίτη διαδοχική χρονιά. Λαμβανομένης υπόψη της νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού από την 1η.4.2026 και εν μέσω αυξημένης απασχόλησης, ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί το 2026 κατά 3,7%, όσο και το 2025. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2026, 21,6% υψηλότερα από το επίπεδο του έτους 2019.

Η παραγωγικότητα εργασίας προβλέπεται επίσης να εισέλθει σε τροχιά επιτάχυνσης, με τον ρυθμό ετήσιας αύξησής της να διαμορφώνεται σε 1,9% από 1,5% το 2025, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Όπως αναφέρει το προσχέδιο, από το 2019 και εφεξής το επίπεδο των μισθών έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο κατώτατος μισθός έχει καταγράψει σωρευτική αύξηση της τάξης του 35,4% με στόχο τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στο ποσό των 950 ευρώ έως τον Απρίλιο 2027. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε σε 1.342 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το έτος 2024 (αύξηση 28,3% από το 2019), με στόχο τη διαμόρφωσή του στο ποσό των 1.500 ευρώ έως τον Απρίλιο 2027.

Μάλιστα στην ετήσια έκθεση της ΤτΕ, επισημαίνεται πως είναι πιθανόν ο μέσος μισθός να φτάσει ακόμη και τα 1.600 ευρώ το 2027. Ισχυρή άνοδος αναμένεται στις αμοιβές των υψηλόμισθων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες στο 9μηνο του 2024 κατέγραψαν αύξηση 10,4% και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και φέτος.

Προσλήψεις - Έσοδα Ταμείων

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συνολικά έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 54.290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.125 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1.069 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται:

στην αύξηση των μισθών και της απασχόλησης, ως αποτέλεσμα του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας,

στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και

στις μισθολογικές αυξήσεις στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Η αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εξακολουθεί να αναπτύσσεται και την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, με την απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2024. Σύμφωνα με το ισοζύγιο μισθωτής απασχόλησης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, στο επτάμηνο του έτους 2025 δημιουργήθηκαν 319.843 νέες θέσεις εργασίας έναντι 304.229 το 2024, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Η απασχόληση εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά το 2026 κατά 0,4% σε ετήσια εθνικολογιστική βάση, αντικατοπτρίζοντας συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των μισθωτών κατά 0,6%. Αντίστοιχα, ο αριθμός των συνολικά απασχολούμενων αναμένεται να ανέλθει σε 5,2 εκατομμύρια, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο του 2008 κατά 297 χιλιάδες άτομα,

Στο σύνολο των προσλήψεων της ίδιας περιόδου το 56,5% αφορά σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, το 34,4% σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και το 9,1% σε συμβάσεις εκ περιτροπής. Οι δραστηριότητες με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια (προσλήψεων - αποχωρήσεων) την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 αφορούν στις υπηρεσίες εστίασης και καταλυμάτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και τη δυναμική που επιδεικνύει, καθώς και του λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολούμενων το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 4.386.832 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% έναντι του προηγούμενου τριμήνου και αύξηση 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων το 2ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 411.722 άτομα, χαμηλότερος σε σύγκριση με τον αριθμό των 488.085 ατόμων του 1ου τριμήνου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7%, ενώ σε ετήσια βάση κατέγραψε μείωση 12,0%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το 2ο τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκε σε 8,6%, υποχωρώντας τόσο σε σχέση με το ποσοστό 10,4% του 1ου τριμήνου όσο και με το ποσοστό 9,8% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω μονοψήφιο ποσοστό 8,6% συνιστά, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 1ο τρίμηνο του 2009 και εφεξής. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Οκτώβριος 2025), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο 2025 ανήλθε σε 8,1%, έναντι ποσοστού 9,7% τον Αύγουστο 2024 και ποσοστού 8,3% τον Ιούλιο 2025.

Στις ανωτέρω εξελίξεις συνέβαλαν τα μέτρα πολιτικής και οι μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία έτη, η οποία συνετέλεσε άμεσα στην ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους, η μείωση των φορολογικών βαρών, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία συνέτεινε στην καταγραφή των πραγματικών ωρών απασχόλησης και στην αύξηση των αποδοχών των εργαζόμενων, οι πολιτικές για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση των επενδύσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης εργασίας εκ μέρους των επιχειρήσεων.