Μειωμένες οι εισπράξεις από φόρο μεταβίβασης στο 7μηνο. Σε άνοδο παραμένουν τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομιές. Πώς το ράλι των τιμών στην αγορά επηρεάζει τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πτώση στα φορολογικά έσοδα από αγοραπωλησίες ακινήτων αλλά άνοδο φοροεισπράξεων από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025. Το ράλι των τιμών στην αγορά ακινήτων έχει φρενάρει τις αγοραπωλησίες, την ώρα που το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ωθεί ολοένα και περισσότερους γονείς και παππούδες να μεταβιβάζουν την ακίνητη περιουσία τους στα παιδιά και στα εγγόνια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 367,43 εκατ. ευρώ το επτάμηνο, έναντι 385,23 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, καταγράφοντας μείωση 4,62%. Η κάμψη αυτή αποτυπώνει τη σχετική επιβράδυνση στις αγοραπωλησίες, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η αύξηση του κόστους κατασκευής και ανακαίνισης, σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, έχουν αντίκτυπο στις νέες αγορές. Μάλιστα, στο πρώτο τετράμηνο του έτους η μείωση των εσόδων από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων ήταν διψήφια φτάνοντας το 17,5% σε σχέση με τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2024.

Γονικές παροχές - κληρονομιές

Η εικόνα στα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές είναι διαφορετική. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, δείχνουν ότι οι φόροι που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία ανήλθαν σε 152,02 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο του 2025, από 136,97 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 11%. Από το 2021, οι γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών της Α΄ κατηγορίας (γονείς, τέκνα, σύζυγοι, παππούδες) απαλλάσσονται από φόρο έως 800.000 ευρώ, μέτρο το οποίο έχει τονώσει τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Παρά τη μείωση των φοροεισπράξεων από τον φόρο μεταβίβασης φέτος, τα συνολικά έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα με την αύξηση στις γονικές παροχές και κληρονομιές να αντισταθμίζει την πτώση στις αγοραπωλησίες, διατηρώντας σταθερή την εισπραξιμότητα.

Ράλι τιμών

Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να κινείται ανοδικά με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, να δείχνουν ότι οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Οι νέες κατοικίες (έως 5 ετών) ανέβηκαν 6,8%, ενώ οι τιμές για τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν κατά 7,6%.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η αγορά ακινήτων εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τη θετική της πορεία βραχυπρόθεσμα, καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή ανθεκτικότητα και θετικές επιδόσεις. Ωστόσο, ενόψει των νέων δεδομένων που δημιουργούνται στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, η αγορά καθίσταται ευάλωτη σε πιθανές εξελίξεις που θα έπλητταν την εξωτερική ζήτηση. Παρά το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα δεν αναμένονται άμεσες επιπτώσεις, πιθανές αρνητικές εξελίξει στην παγκόσμια οικονομία ενδέχεται να έχουν έμμεσο αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά ακινήτων.