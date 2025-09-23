Προληπτικό μπλόκο στη φοροδιαφυγή με ΑΙ - Νέα ψηφιακά εργαλεία

Προγνωστικά μοντέλα, risk analysis και έλεγχοι σε ηλεκτρονικό εμπόριο και crypto στο οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ. Επέκταση ψηφιακού πελατολογίου, υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και νέες ψηφιακές διασταυρώσεις τα επόμενα βήματα.

Σε νέα πίστα περνά η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η ΑΑΔΕ επιστρατεύει νέα ψηφιακά «όπλα» με αιχμή ένα προγνωστικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ένα νέου τύπου «risk analysis» και ειδικούς ελέγχους στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Το νέο σύστημα στοχεύει στον εντοπισμό παραβάσεων πριν καν εκδηλωθούν.

Τα νέα εργαλεία, που θα ενισχύσουν το οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού, είναι τα εξής:

1. Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Μέσα από εξελιγμένους αλγορίθμους, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιους όγκους δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στο ψηφιακό σκάνερ θα βρεθούν δηλώσεις εισοδήματος, ψηφιακά βιβλία (myDATA), συναλλαγές μέσω POS, ακόμα και στοιχεία που προκύπτουν από ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Με αυτόν τον τρόπο, οι έλεγχοι θα επικεντρώνονται εκεί όπου ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης ενσωματωμένες στην ανάλυση κινδύνου. Όσο περισσότερα δεδομένα επεξεργάζεται το σύστημα, τόσο θα αυξάνεται η ακρίβεια των προβλέψεων.

2. Risk analysis νέου τύπου. Μέσα από συνδυασμό δεδομένων όπως δηλωθέντα εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία, εμπορικές συναλλαγές, δημιουργείται ένα «προφίλ κινδύνου» για κάθε φορολογούμενο ή επιχείρηση. Με το νέο εργαλείο για τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού κινδύνου, επιτρέπεται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο.

3. Οδηγός ελέγχου στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Η ΑΑΔΕ εστιάζει και στους ελέγχους της στις διαδικτυακές επιχειρήσεις και στις πλατφόρμες πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Ειδική μέριμνα δίνεται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται παύση στην έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων, πρακτική που οδηγεί σε απόκρυψη τζίρου.

Επιπλέον, ελέγχονται συστηματικά οι διασυνοριακές πωλήσεις και οι αγορές από τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο ΦΠΑ και οι λοιπές επιβαρύνσεις αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός σχεδιάζει ψηφιακούς ελέγχους και διασταυρώσεις ανάμεσα σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και κινήσεις σε crypto wallets.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι περιπτώσεις όπου αποκρύπτονται υπεραξίες ή παραλείπονται πλήρως εισοδήματα που προέρχονται από κρυπτονομίσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ ή σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις μεγάλης αξίας.

Τα επόμενα βήματα

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμη: