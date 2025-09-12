Airbnb: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 5.000 ευρώ μετά την 1η Οκτωβρίου

Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb για τις νέες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται. Συνεχίζεται το απαγορευτικό στο κέντρο της Αθήνας.

Ανατροπές έρχονται στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από την 1η Οκτωβρίου 2025 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες με την ΑΑΔΕ να αποστέλλει ήδη μαζικά email σε όσους έχουν ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, προειδοποιώντας για τους επιτόπιους ελέγχους και τα πρόστιμα-φωτιά που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, η απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της Αθήνας παρατείνεται για ακόμη ένα έτος, με την κυβέρνηση να εξετάζει την επέκταση του μέτρου και σε άλλες περιοχές όπου η στεγαστική πίεση είναι έντονη.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb λαμβάνουν μηνύματα με οδηγίες και προθεσμίες συμμόρφωσης. Όσοι δεν τηρήσουν τις νέες προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 5.000 ευρώ το οποίο μπορεί να εκτοξευτεί σε 20.000 ευρώ σε επαναλαμβανόμενες παραβάσεις.

Οι νέες προδιαγραφές

Όπως αναφέρεται στo email της ΑΑΔΕ, από την 1η Οκτωβρίου 2025, κάθε ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει σωρευτικά να:

-Αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

-Είναι ασφαλισμένο έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

-Διαθέτει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

-Έχει πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Έλεγχοι

Για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές, υπάλληλοι του υπουργείου Τουρισμού ή/και μεικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Τουρισμού θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στον χώρο του ακινήτου που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργειά του, προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.

Οι ελεγκτές θα διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα και έγγραφη εντολή ελέγχου, ενώ σε περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου θα εκδίδεται ξεχωριστή εντολή.

Πρόστιμα–φωτιά

Όσοι παραβούν τους κανόνες ή αρνηθούν την είσοδο στα κλιμάκια, θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης μέσα σε έναν χρόνο, το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε τρίτη παράβαση εκτοξεύεται στο τετραπλάσιο.

Απαγορευτικό στο κέντρο της Αθήνας

Η απαγόρευση έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων επεκτείνεται μέχρι το τέλος του 2026. Το μέτρο αφορά περιοχές όπως η Πλάκα, το Κουκάκι, το Κολωνάκι, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι, η Ομόνοια, τα Εξάρχεια, τα Ιλίσια, η Νεάπολη, το Παγκράτι, το Μετς, ο Νέος Κόσμος, ο Άγιος Αρτέμιος, το Γκάζι, ο Βοτανικός, το Ρουφ, το Μεταξουργείο και τα Πετράλωνα.