Στην Πάτρα έως την Κυριακή οι προσομοιωτές F-16 και F-35 της Πολεμικής Αεροπορίας

Η διαρκής προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες να έρθουν σε επαφή με ιπτάμενα μέσα συνεχίζεται έως και την Κυριακή 8/2 στην Πάτρα.

Η διαρκής προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες να έρθουν σε επαφή - μέσω προσομοιωτών - με ιπτάμενα μέσα συνεχίζεται από σήμερα έως και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία καλεί το κοινό να ζήσει από κοντά την εμπειρία της πτήσης με προσομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35 και VR, στο Κτίριο Β1, στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου οι προσομοιωτές θα είναι διαθέσιμοι από τις 15:00 έως τις 21:00 ενώ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου από τις 10:00 έως τις 16:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

