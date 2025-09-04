Το εμπόριο και η βιομηχανία αναδεικνύονται ως οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Ελλάδας, ενώ είναι και οι πολυπληθέστεροι ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους αυτούς.

Την δυναμική που εμφανίζει η ελληνική αγορά εργασίας και τους κλάδους που πρωταγωνιστούν στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης, αποτυπώνουν τα στοιχεία από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024.

Το εμπόριο και η βιομηχανία αναδεικνύονται ως οι μεγαλύτεροι εργοδότες της Ελλάδας, ενώ είναι και οι πολυπληθέστεροι ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους αυτούς.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,26% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 12,91% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 12,25% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 5,90% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Το 21,26% του συνόλου των ασφαλισμένων, εκ των οποίων το 7,88% είναι αλλοδαποί, απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 12,45% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 11,55% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Το 21,43% των Ευρωπαίων ασφαλισμένων που εργάζονται στη χώρα μας απασχολείται στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», το 17,56% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 14,54% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Το 27,96% των ασφαλισμένων αλβανικής υπηκοότητας εργάζεται στις «Κατασκευές», το 20,85% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 16,17% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Το 21,83% των λοιπών αλλοδαπών ασφαλισμένων απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 19,01% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και το 18,21% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».



Στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» απασχολείται το 12,91% του συνόλου των ασφαλισμένων, με τους αλλοδαπούς να αντιπροσωπεύουν το 13,99% των ασφαλισμένων στο συγκεκριμένο κλάδο.

Στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» απασχολείται το 12,25% του συνόλου των ασφαλισμένων, ενώ οι αλλοδαποί ασφαλισμένοι στο συγκεκριμένο κλάδο αντιπροσωπεύουν το 18,28% των ασφαλισμένων.

Στον κλάδο «Κατασκευές» απασχολείται το 5,90% του συνόλου των ασφαλισμένων, ενώ οι αλλοδαποί αποτελούν το 33,80% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι Γραφείου» (απασχολείται το 24,56% του συνόλου των ασφαλισμένων).

Το 26,88% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 20,26% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και

υπαίθριες αγορές», ενώ το 12,30% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 21,76 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,92 ημέρες και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 15,17 ημέρες.