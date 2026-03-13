Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Σωρεία αντιδράσεων από «πράσινα» στελέχη

Τη διαφωνία τους για την κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο εκφράζουν υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος.

Τη διαφωνία τους για την κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο εκφράζουν υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος, των οποίων ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος.

Όλη η δήλωση του Χάρη Δούκα

Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

Γερουλάνος: Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι

Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε τη «λύπη» του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, κάνοντας λόγο για κάτι που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί. «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη δήλωσε:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Χριστοδουλάκης: Η διεύρυνση δεν χτίζεται μέσα από διαγραφές

Και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε «υπάρχουν μια σειρά από στελέχη μας που στον δημόσιο λόγο τους έχουν εκφραστεί με τρόπο που ασκείται κριτική, είτε διαφοροποίηση ή προβληματισμός. Δεν είναι μόνο ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Είναι αρκετά στελέχη που το κάνουν» και συνέχισε:

«Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια επιλογή: αν ως δημοκρατικό κόμμα ποινικοποιούμε τη διαφορετική άποψη, την κριτική ή τον προβληματισμό. Η δική μου άποψη είναι ότι η κριτική, ο προβληματισμός ή η διαφορετική άποψη δεν πρέπει να ποινικοποιούνται».

Ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε πως «άποψή μου είναι επίσης ότι η αναγκαία ενότητα – γιατί είμαστε σε μια δύσκολη συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ- η προοπτική του χώρου αλλά και η διεύρυνση, το μεγάλωμα του χώρου δεν χτίζονται μέσα από διαδικασία διαγραφών».

Όπως υποστήριξε, «με τον Οδυσσέα μπορεί να συμφωνείς ή να διαφωνείς. Εγώ έχω διαφωνήσει αρκετά, αλλά έχει άποψη. Και στην πολιτική είμαστε για να έχουμε άποψη, όχι για να τα λέμε στρογγυλά και να μπορούμε να είμαστε με όλους. Είτε συμφωνούσε ή διαφωνούσε ήταν από αυτούς που πήγαινε στη Βουλή στο τέλος της ημέρας και ψήφιζε μέχρι το ακέραιο τη γραμμή του κόμματος. Μάλιστα στα μνημόνια όταν το ΠΑΣΟΚ έτρωγε πολιτικό ξύλο, ήταν από τους παρόντες που έμειναν στα δύσκολα γιατί πίστευαν ότι η παράταξη υπηρετεί το εθνικό συμφέρον».

Κατρίνης: Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ

Ο υπεύθυνος τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σημειώνει σε ανάρτήση του: «Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά πολιτική αλλαγή, απαιτεί να μπει ένα τέλος στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Η απαίτηση αυτή της κοινωνίας μας δεσμεύει και μας ενώνει στον κοινό στόχο για τη νίκη στις εκλογές και την προοδευτική διακυβέρνηση.

Η εσωστρέφεια, είτε τροφοδοτείται μετά από δημόσιες τοποθετήσεις, είτε αναπαράγεται μετά από πειθαρχικά μέτρα, δεν βοηθά στην επίτευξη αυτού του στόχου. Νικηφόρο ΠΑΣΟΚ είναι το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα διαλόγου με ανοικτές πόρτες, μια μεγάλη παράταξη που εκφράζει την δημοκρατική και κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή την προοπτική οφείλουμε όλοι να υπηρετούμε. Με την στάση μας, τις επιλογές μας, τον αγώνα μας».