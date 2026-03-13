Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας: Δεν είναι ο πόλεμός μας

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera, o Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και στις πρωτοβουλίες που θεωρεί ότι πρέπει να λάβουν η χώρα του και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της.

Πιο αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας υπογράμμισε: «εδώ και δυο χρόνια επιμένω: το πολυμερές σύστημα πεθαίνει. Είναι η εποχή των μεγάλων δυνάμεων, της Αμερικής, της Κίνας, της Ρωσίας. Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου παραμερίζονται και αγνοούνται, ενώ υπερέχουν οι κανόνες του ισχυρότερου. Για τον λόγο αυτό, εμείς που δεν είμαστε μεγάλες δυνάμεις και υποφέρουμε από τις συνέπειες των πολέμων που προκαλούν ανάφλεξη σε όλο τον κόσμο, πρέπει να αγωνιστούμε για να επιστρέψουμε στον σεβασμό, από μέρους όλων, των κανόνων του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Με αναφορά στην μέχρι τώρα στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και της κυβέρνησής της, ο Κροζέτο συμπλήρωσε:

«Η πρωθυπουργός μας, στο κοινοβούλιο, ήταν σαφέστατη: αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, δεν τον θελήσαμε και δεν είμαστε μέρος του. Δραστηριοποιούμαστε με κάθε τρόπο ώστε να επιστρέψουμε στον διάλογο και στην διπλωματία. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε ώστε η Ευρώπη να εκφραστεί με μια ενιαία φωνή, όπως έκανα και στην συνεδρίαση του σχήματος Ε5, στην οποία συμμετείχα με τους συναδέλφους μου της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Βρετανίας».

Ο Γκουίντο Κροζέτο υπογράμμισε ότι στην φάση αυτή η κυβέρνηση της Ρώμης θεωρεί πως πρέπει να επιτευχθούν δύο κύριοι στόχοι: ο πρώτος είναι να επιτραπεί η διέλευση από τα στενά του Χορμούζ των πλοίων που ανήκουν σε χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στον πόλεμο. Ο δεύτερος αφορά το αίτημα της Ιταλίας προς την ΕΕ «να ανασταλεί προσωρινά η ισχύς γραφειοκρατικών επιλογών, οι οποίες ανεβάζουν το κόστος της ενέργειας κατά ποσοστό που αγγίζει το 40%».

Με αναφορά, τέλος, στις σχέσεις της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Κροζέτο ολοκλήρωσε:

«Ζούμε σε μια τόσο δύσκολη εποχή διότι ορισμένα προβλήματα τίθενται από χώρες οι οποίες ήταν ανέκαθεν σύμμαχοι και φίλοι, στις οποίες οφείλουμε την δημοκρατία και την ελευθερία μας. Δεν μπορούμε, σε τόσο κρίσιμες στιγμές, να καταργήσουμε μόνιμες στρατηγικές συμμαχίες. Κάποιες φορές πρέπει να παραμένεις διαυγής, να σιωπάς, να μην συγκρούεσαι, αλλά να δρας με όλα τα μέσα που διαθέτεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ