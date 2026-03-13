Ο Τραμπ έχει φάει κόλλημα με αυτά τα παπούτσια και τα κάνει δώρο σε όλους - Γιατί κάποιοι γελάνε μ' αυτά;

«Υπάρχει μια λέξη γι’ αυτό: αίρεση»: Αυτό είναι ένα πολύ παράξενο δώρο που δίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους συνεργάτες του.

Θα περίμενε κανείς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα είχε επιλέξει να φοράει πανάκριβα παπούτσια από διάσημους οίκους μόδας, θα είχε μια μάλλον προβλέψιμη προσέγγιση στο θέμα «τι παπούτσια να βάλω». Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, επιλέγει πρακτικά παπούσια και με αυτά κάνει κάτι πολύ περίεργο, ως κλασικός Τραμπ.

Θα εξηγήσουμε.

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ φαίνεται να έχει αναπτύξει ιδιαίτερη προτίμηση στα παπούτσια της αμερικανικής εταιρείας Florsheim. Συγκεκριμένα, έχει εμφανιστεί επανειλημμένα να φορά το μοντέλο Sorrento Cap Toe Oxford.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr