Νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό - Οι IDF καλούν σε εκκενώσεις στην Τεχεράνη

Φλέγεται η Μέση Ανατολή στην 14η ημέρα του πολέμου. Χτυπήματα από Τελ Αβίβ σε Βηρυτό με στόχο την Χεζμπολάχ. Αντιδρά η Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο ζώνες στην καρδιά της Τεχεράνης ενόψει πληγμάτων σε «στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» μέσα στις «επόμενες ώρες». Σε μήνυμά του στα περσικά, με χάρτες που δείχνουν με κόκκινο τις απειλούμενες ζώνες, ο στρατός του Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν «άμεσα» συγκροτήματα πολυκατοικιών στις συνοικίες Βίλα και Μονιρίγιεχ.

‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در نقاط ذیل:

• ناحیه صنعتی لیا در شهر قزوین

• منطقه ویلا در تهران,

• منطقه منیریه در تهران,

بر اساس ناحيه مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه ضمیمه



⭕️ ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران… pic.twitter.com/iVYGwBc9iy — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 13, 2026

Εξέδωσε ένα παρόμοιο μήνυμα για τους κατοίκους μιας βιομηχανικής ζώνης της πόλης Καζβίν, σε απόσταση περίπου 120 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Τεχεράνης. Από το πρωί άλλωστε σειρά ισχυρών εκρήξεων σε σύντομα διαστήματα συγκλόνισε την ιρανική πρωτεύουσα, κατά την 14η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αμερικανο-ισραηλινά χτυπήματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι εκρήξεις αυτές, σπάνιας έντασης, έκαναν να σειστούν τα διαμερίσματα που βρίσκονται σε απόσταση χιλιομέτρων μεταξύ τους στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Τεχεράνης. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστοί οι στόχοι των πληγμάτων. Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε δύο σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό από το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, παρά την περιορισμένη ορατότητα λόγω του βροχερού καιρού στην Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα σήμερα γύρω στις 09:00 ώρα Ελλάδος ότι εξαπέλυσε νέο κύμα εκτεταμένων πληγμάτων στην Τεχεράνη. Οι ισραηλινές δυνάμεις «εξαπέλυσαν εκτεταμένο κύμα πληγμάτων με στόχο τις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη» αναφέρεται σε σύντομο ανακοινωθέν των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, οι ΙDF διεξήγαγαν αεροπορική επιδρομή σε γέφυρα στον νότιο Λίβανο, στην πρώτη, όπως φαίνεται, φορά κατά την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η γέφυρα Ζραρίγεχ στον ποταμό Λιτάνι, στοχοθετήθηκε επειδή ήταν βασικό σημείο διέλευσης που χρησιμοποιούσαν μαχητές της Χεζμπολάχ για να μετακινούνται ανάμεσα στον βόρειο και τον νότιο Λίβανο.

Επίσης ανακοίνωσαν ότι μαχητές της Χεζμπολάχ είχαν τοποθετήσει εκτοξευτές κοντά στη γέφυρα και διεξήγαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την περιοχή αυτή. Το πλήγμα στη γέφυρα ήταν απαραίτητο για να απομακρυνθεί απειλή για τους Ισραηλινούς αμάχους, σημείωσε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του ενώ drone σήμερα διαμέρισμα στην περιοχή Μπουρτζ Χαμούντ, στα βόρεια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το Reuters, είναι η πρώτη φορά που στοχοθετήθηκε η περιοχή αυτή. Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει καθημερινά πλήγματα αυτήν την εβδομάδα στον Λίβανο στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ αφού αυτή εξαπέλυσε επιθέσεις στο Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά την πρώτη ημέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.