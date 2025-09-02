Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση στο πρώτο επτάμηνο

Την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σημειώνει το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων του πρώτου επταμήνου του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.053.003 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.733.160, εκ των οποίων οι 1.057.127 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 676.033 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 319.843 νέες θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας πρώτου επταμήνου από το 2001 - όταν και ξεκίνησε η καταγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων - έως σήμερα, ξεπερνώντας το περσινό ρεκόρ του αντίστοιχου επταμήνου του 2024, που ήταν 304.229 θέσεις εργασίας.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Το νέο ρεκόρ στην απασχόληση αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο ότι οι πολιτικές μας για περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης αποδίδουν στην πράξη. Όμως, δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια για δημιουργία περισσότερων ποιοτικών και σταθερών θέσεων εργασίας, ώστε η θετική πορεία της αγοράς εργασίας να αντανακλάται έμπρακτα στην καθημερινότητα των πολιτών».