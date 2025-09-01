Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, η αύξηση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα το 2024 (σε σύγκριση με το 2023) ανήλθε στο 5,5%, αντανακλώντας αυξήσεις της τάξης του 5% με 5,5% και τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη ένα βήμα προς την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ την άνοιξη του 2027, συνιστούν τα επίσημα στοιχεία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των εργοδοτών για τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, η αύξηση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα το 2024 (σε σύγκριση με το 2023) ανήλθε στο 5,5%, αντανακλώντας αυξήσεις της τάξης του 5% με 5,5% και τα επόμενα χρόνια. Εφόσον δεν ανακοπεί η αυξητική αυτή πορεία, με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 5%, που θεωρείται ρεαλιστική και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο μέσος μισθός θα διαμορφωθεί αρκετά πάνω από το όριο των 1.500 ευρώ.

Η εξέλιξη των αμοιβών, όπως αυτές αποτυπώνονται στις ΑΠΔ που υποβάλλουν κάθε μήνα οι εργοδότες προς τον ΕΦΚΑ, δείχνει ότι οι μέσες αποδοχές των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν με ρυθμό 5,46% τον τελευταίο χρόνο με τον μέσο μισθό να διαμορφώνεται στα 1.385,50€ (από 1.313,78€ το 2023).

Στην βελτίωση του μέσου μισθού συνέτεινε το γεγονός της έλλειψης έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που παρατηρείται στην αγορά εργασίας, καθώς και η αύξηση των κατώτατων αμοιβών που ωθούν αυτόματα προς τα πάνω και τους μέσους μισθούς. Ρόλο στην αύξηση του μέσου μισθού έπαιξαν και οι τριετίες (επιδόματα προϋπηρεσίας) που ξεπάγωσαν από 1/1/2024, ενώ είχε απαγορευθεί για 12 χρόνια να συνυπολογίζονται στους μισθούς.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο του 2024 αυξήθηκε κατά 6,46% (από 50,90€ σε 54,19€), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 7,28% (από 48,33€ σε 51,85€) και στο σύνολο αυξήθηκε κατά 6,49% (από 50,86€ σε 54,16€).

Σε επίπεδο προσλήψεων, το 2024 ήταν ακόμη μια καλή χρονιά. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε επίσης κατά 4,50% (από 2.412.486 σε 2.521.003), στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 10,81% (από 57.949 σε 64.216) και στο σύνολο των επιχειρήσεων σημείωσε άνοδο κατά 4,65% (από 2.470.435 σε 2.585.219).

Η μερική απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία «χάνουν έδαφος», το οποίο κερδίζει σταθερά η πλήρης απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,87% (από 1.921.362 σε 2.034.135), ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,29% (από 644.103 σε 652.428 ασφαλισμένους).

Άνοδος κατά 7,78% σημείωσε και ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων (από 258.621 σε 278.731).

Στάσιμο στο 47,27% παρέμεινε το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων, όσο και τον Δεκέμβρη του 2023. Οριακή αύξηση κατά 0,64% σημείωσε η μέση απασχόληση (από 21,78 σε 21,92 ημέρες).

Η μέση ηλικία στο σύνολο των ασφαλισμένων είναι 41,77 έτη, στις κοινές επιχειρήσεις 41,63 έτη και στα οικοδομοτεχνικά έργα 47,28 έτη. Στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση ηλικία των ανδρών είναι 42,17 έναντι 41,06 των γυναικών.

Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,28% είναι ηλικίας έως 29 ετών και το 44,12% ηλικίας έως 39 ετών. Το 61,38% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 25 έως 49 ετών. Το 26,89% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, το 21,26% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 12,91% στις «Μεταποιητικές

Βιομηχανίες», το 12,25% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και το 5,90% των ασφαλισμένων απασχολείται στις «Κατασκευές».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι οι «Υπάλληλοι

Γραφείου» (απασχολείται το 24,56% του συνόλου των ασφαλισμένων). Ακολουθούν οι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και οι Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» με 20,26%, ενώ το 12,30% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

Οι μέσοι μισθοί στην Ευρώπη

Οι μέσοι μισθοί διαφέρουν σημαντικά σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος ζωής. Το 2023, ο μέσος προσαρμοσμένος μηνιαίος μισθός πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο κυμαινόταν από 1.125 ευρώ στη Βουλγαρία έως 6.755 ευρώ στο Λουξεμβούργο. Ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 3.155 ευρώ.

Η Δανία είναι η μόνη χώρα της ΕΕ, εκτός από το Λουξεμβούργο, με μισθό άνω των 5.000 ευρώ. Προσφέρει 5.634 ευρώ.

Η Ιρλανδία (4.890 €) και το Βέλγιο (4.832 €) πλησιάζουν πολύ κοντά σε αυτό το όριο.

Η Αυστρία (4.542 ευρώ), η Γερμανία (4.250 ευρώ) και η Φινλανδία (4.033 ευρώ) προσφέρουν επίσης μισθούς άνω των 4.000 ευρώ.

Περίπου 10 από τις 26 χώρες της ΕΕ πληρώνουν κάτω από 2.000 ευρώ.

Μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ (εξαιρουμένης της Ολλανδίας λόγω έλλειψης στοιχείων της Eurostat), 10 ανέφεραν μέσο ακαθάριστο μισθό κάτω από 2.000 €.

Σε τέσσερα κράτη μέλη, ο μέσος μισθός ήταν κάτω από 1.500 ευρώ. Η Πολωνία βρισκόταν ακριβώς πάνω από αυτό το επίπεδο, στα 1.505 ευρώ. Στη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία, οι μισθοί ήταν γύρω στα 1.400 ευρώ.

Η Γερμανία (4.250 €) προσφέρει τον υψηλότερο μέσο μισθό μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Γαλλία (3.555 €). Τόσο η Ιταλία (2.729 €) όσο και η Ισπανία (2.716 €) ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 400 € τουλάχιστον.