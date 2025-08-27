Δημόσιοι υπάλληλοι: Δυνατότητα συνυπηρέτησης με εργαζόμενο ιδιωτικού τομέα, για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Στόχος, όπως αναφέρεται είναι να διευκολυνθούν η οικογενειακή ζωή και η ομαλή διαβίωση των οικογενειών με τρία ή περισσότερα ανήλικα παιδιά (τρίτεκνοι και πολύτεκνοι).

Το ζήτημα της συνυπηρέτησης υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με τους συζύγους ή τους συμβιούντες τους που εργάζονται εκτός του δημόσιου τομέα, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρεί ρύθμιση που περιλαμβάνεται σε τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ορίζεται ότι υπάλληλοι που μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους αποκτούν τουλάχιστον τρίτο τέκνο ή τρίτεκνοι και πολύτεκνοι υπάλληλοι ήδη κατά τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, εφόσον δεν ελήφθη υπόψη η τριτεκνία ή πολυτεκνία ως κριτήριο για τον διορισμό ή την πρόσληψή τους, δύνανται με αίτησή τους και εφόσον δεν υφίσταται άλλο κώλυμα ή δέσμευση, να αποσπαστούν για λόγους συνυπηρέτησης στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή ο συμβιών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4356/2015, με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος αποδεδειγμένα εργάζεται ή δραστηριοποιείται για δύο έτη τουλάχιστον στην αντίστοιχη περιοχή και εφόσον έχουν κατά τνο χρόνο αίτησής τους τουλάχιστον τρία ανήλικα τέκνα. Από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται οι περιοχές εργασίας ή δραστηριοποίησης του συζύγου ή συμβιούντος στους Δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά. Η απόσπαση διενεργείται αποκλειστικά σε ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, μετά το πέρας των οποίων θα απαιτείται επανεξέταση από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

