Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης ψάχνουν Έλληνες και ξένοι, πόσα δίνουν για αγορά/ενοικίαση

Πού έβαλαν τον πήχη των τιμών για αγορές ή ενοικιάσεις κατοικιών Έλληνες και ξένοι, που αναζητούν σπίτια μέσα από πλατφόρμες όπως η Spitogatos. Οι παραδοσιακές περιοχές, οι συγκρίσεις, η ζήτηση, οι κινήσεις ανάμεσα σε 2024 και 2025. Η «γεωγραφία», τα budgets και τα συμπεράσματα.

Το 2025 οι Έλληνες υποψήφιοι αγοραστές αναζητούσαν κατοικία με μέση τιμή 226.000 ευρώ στην Αττική και 152.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στους ξένους, οι εκτός Ελλάδας επενδυτές εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης στην Αττική (244.000 ευρώ), αλλά χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη (130.000 ευρώ).

Στην Αττική οι ξένοι έχουν βάλει το ύψος των τιμών υψηλότερα σχέση με τους Έλληνες, ενώ για τη Θεσσαλονίκη συμβαίνει το αντίθετο, ήτοι οι ξένοι εξακολουθούν να αναζητούν ακριβότερα ακίνητα από τους Έλληνες, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον σε περισσότερες περιοχές, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει σαφώς πιο περιορισμένη.

Στην ενοικίαση κατοικίας το 2025, οι Έλληνες αναζητούν κατά μέσο όρο να μισθώσουν με 690 ευρώ/μήνα στην Αττική και με 505 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι χρήστες εκτός Ελλάδας κινούνται υψηλότερα, στα 740 ευρώ/μήνα στην Αττική και 565 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη.

Αυτά «δείχνουν», μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των ζητήσεων για κατοικία βάσει τιμής, όπως αυτά αναλύθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις», του επιχειρηματία και αναλυτή Ηλία Παπαγεωργιάδη, αναφορικά και με τη σύγκριση στις προσδοκίες – εκτιμήσεις των Ελλήνων αγοραστών με αυτές των ξένων.

Η «γεωγραφία»

Από την ανάλυση των ίδιων στοιχείων και σε σχέση με το 2024, το 2025 η εγχώρια ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική με τις «πιο ακριβές» αναζητήσεις να αφορούν το κέντρο της Αθήνας, τα Δυτικά Προάστια και τον δήμο της Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν τα Ανατολικά Προάστια της Αθήνας και τα Προάστια του Πειραιά.

Στις σταθμισμένες τιμές (δείκτες) αναφορικά με τους εγχώριους αγοραστές, ξεχωρίζουν ως «πιο ακριβές» αναζητήσεις η Αθήνα/Κέντρο (108), η Αθήνα/Δυτικά (117) και η Θεσσαλονίκη/Δήμος (115), ενώ υπάρχουν και ηπιότερες αποκλίσεις όπως Αθήνα/Ανατολικά (101) και Προάστια Πειραιά (102). Σε σχέση με τους ξένους, το ενδιαφέρον τείνει περισσότερο προς συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας, όπως στα Νότια (108) και τα Βόρεια (106), ενώ η τάση μεταφέρεται και σε Πειραιά (101) και Υπόλοιπο Αττικής (116).

Δηλαδή, η διεθνής ζήτηση παραμένει αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες υποαγορές, όπως είναι τα Νότια και Βόρεια Προάστια της Αττικής και το υπόλοιπο της Αττικής. Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει μετάβαση από μια γενικευμένη πίεση τιμών σε μια φάση κατά την οποία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή.

Αναφορικά με το εύρος τιμών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν Έλληνες και ξένοι όταν ψάχνουν στον Spitogatos για αγορά κατοικίας, η σύγκριση δείχνει ότι οι ξένοι αναζητούν σημαντικά υψηλότερο «δείκτη τιμής» σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Αθήνας πλην των ανατολικών προαστίων που κυριαρχούν οι Έλληνες (104 έναντι 100 των ξένων).

Στις υπόλοιπες, οι ξένοι έχουν βάλει ψηλότερα των πήχη στα στο Κέντρο (117), στα Νότια (139), στα Βόρεια (114), στα Δυτικά (123), καθώς και σε Πειραιά (120), Προάστια Πειραιά (120) αλλά και Υπόλοιπο Αττικής (120). Στους Έλληνες οι δείκτες είναι παντού σταθεροί στο 100, με μοναδική μικρή υπέρβαση στα Ανατολικά (104), όπως αναφέραμε.

Η εικόνα αλλάζει στη Θεσσαλονίκη με τους δείκτες των Ελλήνων να «δείχνουν» 122, 132 και 106 για κέντρο, προάστια και υπόλοιπο νομού αντίστοιχα, με τους ξένους να ακολουθούν με 100. Όπως προκύπτει, η ζήτηση στη Θεσσαλονίκη συντηρείται από εγχώριους υποψήφιους αγοραστές.

Αναφορικά με την ενοικίαση κατοικίας το 2025, οι Έλληνες αναζητούν κατά μέσο όρο ακίνητα με μίσθωμα 690 ευρώ τον μήνα στην Αττική και 505 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι ξένοι όταν ψάχνουν στο Spitogatos τοποθετούν τις αναζητήσεις τους υψηλότερα, στα 740 ευρώ/μήνα στην Αττική και σε 565 ευρώ/μήνα στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας προφανώς υψηλότερα budgets και στις δύο πόλεις.

Το 2024 στην Αττική η μέση τιμή αναζήτησης ενοικίου έφτανε σε 668 ευρώ/μήνα για Έλληνες και 787 ευρώ/μήνα για ξένους, ενώ στη Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή αναζήτησης ήταν στα 505 ευρώ/μήνα για Έλληνες και 571 ευρώ/μήνα για ξένους.

Σε σχέση με την ενοικίαση κατοικίας 2025 και τις σταθμισμένες μέσες τιμές (δείκτες) για Έλληνες και ξένους, προκύπτει ότι για χρήστες εντός Ελλάδας οι δείκτες είναι στο 100 σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, πλην των περιοχών στην Ανατολική Αθήνα (102) και στα προάστια του Πειραιά (116), έναντι 100 των ξένων στις 2 αυτές περιοχές όπου φαίνεται να ανεβαίνει η εγχώρια διάθεση για αγορές.

Κατά συνέπεια, οι χρήστες εκτός Ελλάδας κυριαρχούν στις ζώνες του Κέντρου της Αθήνας (107), στα Νότια (112), στα Βόρεια (102), στα Δυτικά (108), σε Πειραιά (110), σε Υπόλοιπο Αττικής (102) καθώς και στη Θεσσαλονίκη (Δήμος 109, Περιφέρεια 108). Κατά συνέπεια, οι ξένοι διαχέουν το ενδιαφέρον τους σε σχέση με τους Έλληνες που εστιάζουν σε 1-2 περιοχές.

Τα συμπεράσματα

Μέσα στο 2025, οι Έλληνες στρέφονται σε συγκεκριμένες ζώνες με υψηλότερη προθυμία τιμής, όπως σε Δυτική Αθήνα, Κέντρο Αθήνας, Δήμο Θεσσαλονίκης, σημάδι ότι μέρος της εγχώριας ζήτησης επανατοποθετείται σε αστικές περιοχές με λειτουργικά ή επενδυτικά χαρακτηριστικά. Στην άλλη πλευρά, οι ξένοι παραμένουν διατεθειμένοι να πληρώσουν premium, αλλά πιο στοχευμένα π.χ. σε Νότια και Βόρεια Αθήνα, ακόμα και Υπόλοιπο Αττικής, ενώ ο Πειραιάς παγιώνεται ως επενδυτική επιλογή.

Όπως προκύπτει στην πώληση κατοικίας, ενώ το 2024 χαρακτηρίζεται από καθαρό διαχωρισμό ρόλων, όπου οι ξένοι «ανεβάζουν» την Αττική και οι Έλληνες τη Θεσσαλονίκη, το 2025 η εικόνα εξισορροπείται. Η εγχώρια ζήτηση γίνεται πιο επιλεκτική και στοχευμένη, ενώ η διεθνής ζήτηση παραμένει ισχυρή αλλά συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες υποαγορές. Η αλλαγή αυτή υποδηλώνει μετάβαση από μια φάση γενικευμένης πίεσης τιμών σε μια φάση χωρικής εξειδίκευσης και διαφοροποίησης προσδοκιών.

Μεταξύ 2024 και 2025, η αγορά ενοικίασης κατοικίας εμφανίζει σταθερά ανοδική διεθνή ζήτησης, με τους χρήστες εκτός Ελλάδας να διατηρούν υψηλότερη προθυμία πληρωμής από τους Έλληνες τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, το 2025 δεν προκύπτει μια γενικευμένη επιτάχυνση των τιμών, αλλά μια πιο γεωγραφικά διάχυση ενδιαφέροντος σε περισσότερες περιοχές αντί να συγκεντρώνεται σε λίγες «ακριβές» ζώνες.

Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση παραμένει συγκρατημένη, με λίγες μόνο περιοχές που προσελκύουν πιο ανεβασμένα επίπεδα. Στην ενοικίαση κατοικίας, στην περίοδο 2024–2025 οι ξένοι εξακολουθούν να αναζητούν ακριβότερα ακίνητα από τους Έλληνες, με το premium να διαχέεται πλέον σε περισσότερες περιοχές, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει σαφώς πιο περιορισμένη.