Ακίνητα: Μεγάλες επενδύσεις και business στο Αθηναϊκό real estate - Τα prime γραφεία και τα «εγκαίνια» στο retail

Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα γραφείων, νέες «αφίξεις» γνωστών ονομάτων και retail αλλά και επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ συνολικά στα επαγγελματικά ακίνητα, καταγράφει για το πρώτο «μισό» του 2025 η γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius. Που φτάνουν τα ενοίκια σε Αθήνα, Κηφισίας, Συγγρού, Βουλιαγμένης, Αττική Οδό, Πειραιά αλλά και Ερμού, Κολωνάκι, Γλυφάδα, Κηφισιά, Θεσσαλονίκη. Οι συναλλαγές - «κλειδιά».

Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα γραφείων, νέες «αφίξεις» γνωστών ονομάτων και retail αλλά και επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ συνολικά στα επαγγελματικά ακίνητα, αν συμπεριλάβουμε σε αυτά και το mega deal του εφοπλιστή Γ. Προκοπίου για την απόκτηση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα Βουλιαγμένης, μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ιδιωτών στον τομέα της φιλοξενίας των τελευταίων ετών, καταγράφει για το πρώτο «μισό» του 2025 η γνωστή εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius.

Η οποία, όπως και προ ημερών αναφέραμε, «βλέπει» ισχυρές αντοχές και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελληνική αγορά ακινήτων. Με τη ζήτηση για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών (Grade A) ενισχύθηκε σημαντικά, με τις τοποθετήσεις να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται σε επιμέρους κατηγορίες.

Αντίθετα, ο τομέας των logistics και βιομηχανικών ακινήτων εμφάνισε πτώση, με συνολικές συναλλαγές που καταγράφηκαν μόλις 30 εκατ., προερχόμενες κυρίως από αγορές μέσω πλειστηριασμών με σκοπό την ίδια χρήση.

Η αγορά γραφείων, οι επενδυτές, οι συμφωνίες και οι συναλλαγές που ξεχώρισαν

Αναφορικά με επιμέρους τομείς του Αθηναϊκού (κατά βάση) real estate, και όπως προκύπτει από ξεχωριστές αναλύσεις της Cushman & Wakefield Proprius για το β’ τρίμηνο του 2025, στην εγχώρια αγορά ακινήτων η ζήτηση για assets υψηλών προδιαγραφών σε κεντρικά σημεία να παραμένει ικανοποιητική, ενώ μισθώσεις για 39.000 τ.μ. χώρων καταγράφηκαν στο Q2 2025. Για το διάστημα Απριλίου- Ιουνίου υπολογίζεται ότι άλλαξαν χέρια γραφειακοί χώροι αξίας 130 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο των γραφείων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε ικανοποιητικές επιδόσεις, με τον όγκο των επενδύσεων να διαμορφώνεται, όπως προαναφέρθηκε, στα πέριξ των 130 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά για το πρώτο εξάμηνο του 2025 το αντίστοιχο νούμερο διαμορφώνεται στα 165 εκατ. ευρώ συνολικά, με την ενίσχυση των συναλλαγών να προσεγγίζει το 12%. Ενισχυμένη παρουσία σημείωσαν οι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα δραστήριοι, προχωρώντας σε σημαντικές αγορές τόσο για επενδυτικούς σκοπούς όσο και για ιδιόχρηση. Αξιοσημείωτη κινητικότητα καταγράφεται και από πλευράς τραπεζών, με την Alpha Bank να ενισχύει τη θέση της στον τομέα του real estate μέσω της αύξησης της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Prodea Investments. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του κλάδου για το τραπεζικό σύστημα και την πρόθεση ενεργότερης εμπλοκής σε επενδυτικά σχήματα ακινήτων. Οι εγχώριοι επενδυτές κυριάρχησαν στην αγορά, απορροφώντας το 80% του επενδυτικού όγκου στα γραφεία, ενώ το υπόλοιπο 20% αφορά χώρους για ιδιόχρηση.

Όσον αφορά στη συνέχεια, η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται μέτρια στη διάρκεια του γ’ τριμήνου και σαφώς πιο ισχυρή το δ’ τρίμηνο του 2025. Οι ιδιώτες επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων σε κεντρικά σημεία, ενώ ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από τους θεσμικούς για χώρους υψηλών προδιαγραφών με δυναμική.

Στο β’ τρίμηνο 2025 μισθώθηκαν γραφειακοί χώροι που αντιστοιχούν σε 39.000 τ.μ., σε περιοχές και οδικούς άξονες όπως οι Σταδίου, Βασ. Σοφίας, Αττική Οδός κ.α., χαμηλότερο ποσοστό κατά 15% σε σχέση με πέρυσι, υψηλότερα όμως κατά 40% σε τριμηνιαία βάση. Η ζήτηση εστιάζει, όπως συμβαίνει σταθερά το τελευταίο διάστημα, σε χώρους υψηλών προδιαγραφών οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% επί του συνόλου των νέων μισθώσεων. Οι νέες μισθώσεις είναι περισσότερες σε σχέση με τις ανανεώσεις ενοικίων, κυρίως στην κατηγορία των μεσαίων γραφείων από 300 έως 450 τ.μ.. Το ποσοστό κενών θέσεων ανήλθε στο β’ τρίμηνο του έτους σε 10,7% ενώ το μέσο prime ενοίκιο σε περίπου 30 ευρώ/τ.μ. τον μήνα.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Αθήνας και στην περιφέρειά του το prime rent ανήλθε σε 29,5 ευρώ/τ.μ./μήνα, πάνω από 92 χιλ. τ.μ. είναι υπό κατασκευή, ενώ υπάρχει pipeline αναπτύξεων σχεδόν 18,8 χιλ. τ.μ. και ποσοστό διαθέσιμων χώρων 10,25%. Στη ΒΑ Αθήνα (Λ. Κηφισίας, Μεσογείων), το prime rent ανήλθε σε 29 ευρώ/τ.μ./μήνα, πάνω από 101 χιλ. τ.μ. είναι υπό κατασκευή, ενώ υπάρχει pipeline αναπτύξεων σχεδόν 12,2 χιλ. τ.μ. και ποσοστό διαθέσιμων χώρων 6,67%. Στα νότια προάστια (Λ. Συγγρού, Λ. Βουλιαγμένης) το prime rent ανήλθε σε 24 ευρώ/τ.μ./μήνα, 18 χιλ. τ.μ. είναι υπό κατασκευή, ενώ υπάρχει pipeline αναπτύξεων σχεδόν 47 χιλ. τ.μ. και ποσοστό διαθέσιμων χώρων 9,8%. Στα βόρεια υπό κατασκευή είναι σχεδόν 35.000 τ.μ.. γραφείων με το μέσο ενοίκιο να ανέρχεται σε 16 ευρώ/τ.μ. τον μήνα. Τέλος, στον Πειραιά το prime rent ανήλθε σε 18ευρώ/τ.μ./μήνα, με το ποσοστό διαθέσιμων χώρων να είναι στο 9,33%. Σε άλλες περιοχές της Αθήνας το μέσο ενοίκιο φτάνει σε 18 ευρώ/τ.μ./μήνα.

Συνολικά, υπό κατασκευή είναι χώροι γραφείων άνω των 241 χιλ. τ.μ. ενώ υπάρχει pipeline για 108 χιλ. τετραγωνικά μέτρα.

Οι τιμές των ενοικίων και τα ποσοστά των κενών χώρων έχουν παραμείνει σε σταθερά επίπεδα το β’ τρίμηνο του 2025, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η μετατροπή παλιού γραφειακού αποθέματος σε χρήσεις κατοικιών ή τουρισμού, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο προσφοράς.

Η C&W Proprius στις σημαντικές συναλλαγές αναφέρει και μισθώσεις όπως των καταστημάτων Public στην Αθήνα (Σταδίου, 2,5 χιλ. τ.μ.), εταιρειών Fintech σε Β. Σοφίας και Αττική Οδό (από περίπου 2,2 χιλ. τ.μ.), ενώ στις συναλλαγές α’ 6μήνου ξεχωρίζει και αυτήν ανάμεσα σε Europa Holdings και Alpha Bank (συνολικά 8,2 χιλ. τ.μ.).

Τα εγκαίνια στον εμπορικό τομέα, η εικόνα σε Ερμού και άλλες «πιάτσες» και τα deals

Στον τομέα του λιανεμπορίου, οι συναλλαγές ανήλθαν σε περίπου 75 εκατ. ευρώ, με χαρακτηριστικές κινήσεις, την αγορά υπεραγοράς Σκλαβενίτη στο Ρίο έναντι 11,24 εκατ. ευρώ, καθώς και την πώληση δύο εμπορικών ακινήτων μισθωμένων στη Zara και Adidas στην οδό Ερμού από την Ευρώπη Holdings στην Alpha Bank, με συνολικό τίμημα 54 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου ενός γραφειακού κτιρίου).

Σε σχέση με τις τιμές των ενοικίων σε κεντρικές εμπορικές οδούς στην πρωτεύουσα, στην οδό Ερμού η τιμή ανά τ.μ. το μήνα διαμορφώνεται στα 310 ευρώ, με το prime yield να ανέρχεται σε 5,25%. Στη Βουκουρεστίου η τιμή ανά τ.μ. το μήνα διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με το prime yield να ανέρχεται σε 6,2%.

Στο Κολωνάκι φτάνει στα 115 ευρώ, με το prime yield να ανέρχεται σε 6,2%. στη Γλυφάδα το ενοίκιο ανεβαίνει στα 160 ευρώ/τ.μ./μήνα και η απόδοση σε 6% ενώ στην Κηφισιά το prime rent ανέρχεται στα 100 ευρώ/τ.μ./μήνα και το prime yield στο6,4%. Στον Πειραιά τα αντίστοιχα νούμερα φτάνουν σε 100 ευρώ/τ.μ. τον μήνα και 6,4% (yield).

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή το μέσο ενοίκιο ανά τ.μ. είναι στα 160 ευρώ το μήνα (prime yield σε 5,9%) και στην Πάτρα, στην Αγίου Νικολάου, στα 90 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα (απόδοση 6,5%).

Ειδικότερα, στη διάρκεια του β’ τριμήνου, αρκετά brands επεκτάθηκαν σε νέους εμπορικούς χώρους, malls και εμπορικά πάρκα, ενώ καταγράφηκαν και πάνω από 35 νέες συμφωνίες σε μεγάλες εμπορικές οδούς. Για παράδειγμα, στα σημαντικά νέα ανοίγματα καταστημάτων/ αλυσίδων, όπως καταγράφονται στην ανάλυση της Cushman, περιλαμβάνονται οι Puma και Guess Jeans στο The Mall Athens, το Sephora στο River West, η Missoni στο Golden Hall, τα καταστήματα Public σε Smart Park, Ίλιον και Κέρκυρα.

Ο όμιλος Fourlis εγκαινίασε ένα νέο IKEA στο Ηράκλειο Κρήτης και απέκτησε τις δραστηριότητες της Footlocker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η Triumph παρουσίασε το πρώτο της concept store “My Atelier” στο Mediterranean Cosmos. Στις νέες μισθώσεις περιλαμβάνονται επίσης αυτές της Miniso στην Ερμού, της Κωτσόβολος στην Κηφισιά, της GANT στη Γλυφάδα, στο Κολωνάκι της Jimmy Choo, της Zara στην Ομόνοια, της Μark Aalen στο Κολωνάκι, της Κamalion στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη κ.ο.κ..

«Η εγχώρια αγορά λιανικής διατήρησε τη δυναμική ανάπτυξής της, με τρεις βασικές παραμέτρους να παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως η σταθερή δραστηριότητα στο επίπεδο των νέων μισθώσεων, η ανάκαμψη της εγχώριας κατανάλωσης και φυσικά τα ικανοποιητικά νούμερα του τουρισμού» επισημαίνεται σχετικά. Ο όγκος των νέων επενδύσεων στα καταστήματα κινήθηκε στα επίπεδα των 75 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, εστιάζοντας σε ακίνητα υψηλής αξίας και αποτυπώνοντας μία επιλεκτική αλλά σταθερή ζήτηση για αγορές καλών εμπορικών χώρων.

Ως συναλλαγή - «κλειδί» της περιόδου αναφέρεται η πώληση από την Europa Holdings, ύψους 54 εκατ. ευρώ, δύο σημαντικών εμπορικών ακινήτων στην οδό Ερμού (που περιλάμβαναν και γραφειακό χώρο) στην Alpha Bank (συνολικά 1.474 τ.μ.). «Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις περιοχές που παρουσιάζουν υψηλό εμπορικό ενδιαφέρον», σημειώνεται στην ανάλυση. Η C&W Proprius ξεχωρίζει επίσης συναλλαγές - νέες μισθώσεις στο Q2 2025 όπως των Miniso (Ερμού και Αιόλου), Kotsovolos (Κηφισιά), Gant (Γλυφάδα), Jimmy Choo (Σταδίου), Kamalion (Πειραιά αλλά και Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη), Zara (στο Minion), Mark Alen (στην Κανάρη, στο Κολωνάκι), ενώ ως σημαντικό ολοκληρωμένο project αυτό των Fourlis/Trade Estates στο Ηράκλειο Κρήτης με μισθωτές Ikea, Sinsay, Intersport (συνολικά 14.600 τ.μ.).