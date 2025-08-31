Αυστραλία: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές των ακινήτων

Αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης από αγοραστές και των χαμηλών επιπέδων διαθέσιμων ακινήτων.

Οι τιμές των κατοικιών στην Αυστραλία αυξήθηκαν τον Αύγουστο, λόγω της αυξημένης ζήτησης από αγοραστές και των χαμηλών επιπέδων διαθέσιμων ακινήτων, ανέφερε τη Δευτέρα η εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cotality.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, φτάνοντας σε μέση τιμή τα 848.858 αυστραλιανά δολάρια (551.587,93 δολάρια ΗΠΑ), επιταχύνοντας από την αύξηση 0,5% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Cotality, πρώην CoreLogic.

Το αποτέλεσμα του Αυγούστου ήταν η ισχυρότερη μηνιαία άνοδος στην κτηματαγορά από τον Μάιο του 2024.

«Η άνοδος ήταν γενικευμένη, με τις τιμές στο Μπρίσμπεϊν να αυξάνονται κατά 1,2% τον Αύγουστο. Στο Σίδνεϊ, τη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στη Μελβούρνη σημείωσαν άνοδο 0,3%.

Η Χόμπαρτ ήταν η μόνη πρωτεύουσα πολιτείας που κατέγραψε πτώση, με τις τιμές να μειώνονται κατά 0,2% τον μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η ζήτηση από αγοραστές ενισχύθηκε "από την αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας, την άνοδο των πραγματικών μισθών, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και, πιθανότατα, από την αυξανόμενη αίσθηση του κατεπείγοντος καθώς τα επίπεδα των διαθέσιμων προς πώληση ακινήτων παραμένουν περιορισμένα", ανέφερε η Cotality.

«Βλέπουμε για ακόμη μία φορά μια ξεκάθαρη αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης προσφοράς και της καταγεγραμμένης ζήτησης, η οποία ασκεί ανοδική πίεση στις τιμές των κατοικιών», δήλωσε ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας, Τιμ Λόουλες».

«Το αποτέλεσμα του Αυγούστου αποτελεί μέρος της σταδιακής ενίσχυσης της δυναμικής των τιμών κατοικιών σε εθνικό επίπεδο από τότε που η κεντρική τράπεζα της χώρας άρχισε να μειώνει τα επιτόκια τον Φεβρουάριο», ανέφερε η Cotality.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας προχώρησε τον Αύγουστο σε μείωση των επιτοκίων για τρίτη φορά φέτος και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.