Αγρότες: Σήμερα στη Νίκαια η πανελλαδική των μπλόκων – Αποφασίζει για ατζέντα και αντιπροσωπεία

Από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Τις τελευταίες πινελιές στα αιτήματά τους βάζουν σήμερα οι αγρότες, με τη συνεδρίαση της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί θα οριστεί η αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά θέματα αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων συνεδριάζει στη Νίκαια στη μία το μεσημέρι, προκειμένου να οριστεί η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες σημειώνουν ότι πάνε με μικρό καλάθι σε αυτή τη συνάντηση, ελπίζουν όμως τουλάχιστον ότι έστω κι έτσι, θα υπάρξει ικανοποίηση, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να πάρουν τις αποφάσεις. Όπως και να έχουν τα πράγματα, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν ξανά ραντεβού στα μπλόκα.

Τι γίνεται με τα μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από πολλά σημεία του οδικού δικτύου αφού άνοιξαν Τέμπη – Μάλγαρα – Παλαιά Εθνική Θήβας-Λιβαδειάς. Ωστόσο, παραμένουν τα μπλόκα σε Νίκαια – κόμβο Θήβας και Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα παραμένουν ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα είναι ανοιχτή η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και στα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης, στη Χαλκηδόνα και στο Δερβένι. Ανοιχτοί είναι οι δρόμοι και στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας, όπου είχε προηγουμένως διακοπεί η κυκλοφορία.

Στην Εγνατία Οδό, τα μπλόκα άνοιξαν σταδιακά από χθες το βράδυ, όπως και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, αλλά και στα τελωνεία της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση των φορτηγών, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί ο δρόμος.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ έχουν αποχωρήσει από τις σήραγγες των Τεμπών και έχουν μετακινηθεί στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός των τρακτέρ —περίπου 1.500 με 2.000— που βρίσκονται στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.

Σοβαρό παραμένει το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα ληφθούν.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις, όπως την ημέρα της συνάντησης, να πραγματοποιηθεί και συλλαλητήριο στην Αθήνα, έτσι ώστε να υπάρχει συμπαράσταση και από άλλες κοινωνικές ομάδες.

Στο Κάστρο Βοιωτίας το πιο δύσκολο σημείο

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακό από τις 5», ενημερώνοντας για το πρόβλημα στο Κάστρο Βοιωτίας όπου τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Μίλησε πάντως για πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες και στη Θεσσαλία.

Όταν τελούνται αδικήματα είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον αρμόδιο εισαγγελέα, τόνισε, μιλώντας για δεκάδες δικογραφίες.

Ειδικά για τη Νεμέα ανέφερε ότι «κινδύνευσαν και οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο». «Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, δίπλα στο μπλόκο», τόνισε.

Πηγή: ertnews.gr