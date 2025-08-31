Κίνα: Για έκτο συνεχόμενο μήνα σε πτώση οι τιμές των κατοικιών

Η κρίση στον κτηματομεσιτικό τομέα της Κίνας διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια. Δυσοίωνες οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς κατοικίας.

Οι πωλήσεις κατοικιών στην Κίνα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία τον Αύγουστο, παρά τη μείωση των τιμών και τα επιπλέον μέτρα στήριξης που ανακοίνωσαν οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η αξία των νέων πωλήσεων κατοικιών από τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες ακινήτων ανήλθε σε 207 δισεκατομμύρια γουάν (29 δισ. δολάρια), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της China Real Estate Information Corp. που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή. Πρόκειται για πτώση 17,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ τον Ιούλιο είχε καταγραφεί πτώση 24%. Οι πωλήσεις καταγράφουν συνεχή μείωση για έκτο συνεχόμενο μήνα.

Η κρίση στον κτηματομεσιτικό τομέα της Κίνας διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, με τις πωλήσεις να επιδεινώνονται ιδιαίτερα μετά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών καταδεικνύει ότι τα περσινά μέτρα τόνωσης της αγοράς έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους, εντείνοντας τους φόβους για αποπληθωρισμό στην οικονομία της χώρας.

Οι εκκλήσεις για περαιτέρω πολιτική στήριξη της αγοράς κατοικίας στην Κίνα εντείνονται, καθώς η κρίση στον τομέα παραμένει βαθιά. Τον Αύγουστο, το Πεκίνο και η Σαγκάη, δηλαδή η πρωτεύουσα και το χρηματοοικονομικό κέντρο της χώρας, χαλάρωσαν τους κανόνες αγοράς κατοικίας, όμως αναλυτές χαρακτήρισαν τις αλλαγές απλώς "περιορισμένα θετικές".

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Securities Daily, ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα ήδη από τον Σεπτέμβριο, με τις αρχές να προετοιμάζονται για επιτάχυνση αστικών αναπλάσεων, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Ωστόσο, ακόμη κι αν υπάρξει κάποια προσωρινή ανάκαμψη, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς κατοικίας στην Κίνα παραμένουν δυσοίωνες. Σύμφωνα με εκτίμηση της Goldman Sachs σε έκθεσή της τον Ιούνιο, η ζήτηση για νέα σπίτια στις πόλεις αναμένεται να παραμείνει κατά 75% χαμηλότερη από το ανώτατο επίπεδο του 2017 τα επόμενα χρόνια, λόγω και της συρρίκνωσης του πληθυσμού.

