Τραμπ: «Αρρωστημένη συνωμοσία κατά της AI και των data centers»

Χθες Κυριακή, ο Ντόλαλντ Τραμπ και στελέχη του κόμματός του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη θέσει δικλείδες ασφαλείας για τη ρύθμιση και τη δίωξη εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, επιχειρώντας προφανώς έτσι να υποβαθμίσει τις ανησυχίες που εξέφρασαν στελέχη του κλάδου το Σαββατοκύριακο σχετικά με την εσφαλμένη χρήση της ΤΝ.

«Ο μόνος έλεγχος ή "δικλείδες ασφαλείας" που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της ΤΝ.

«Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, τάχθηκε υπέρ της επιβράδυνσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίχθηκε δημόσια από τον ομόλογό του στην OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς και από τον Έλον Μασκ.

Χθες Κυριακή, ο Ντόλαλντ Τραμπ και στελέχη του κόμματός του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει γίνει βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.