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ΕΕ: Παράταση επτά ημερών στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

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ΕΕ: Παράταση επτά ημερών στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
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Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέτειναν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας κατά επτά ημέρες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέτειναν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας κατά επτά ημέρες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ, αφού δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ανανέωσή τους για έξι μήνες.

Οι κυρώσεις, οι οποίες αφορούν σχεδόν 3.000 εταιρείες και πρόσωπα και περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, επρόκειτο να λήξουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη και πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κυρώσεις
Ρωσία
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